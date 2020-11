Netflix lance la première bande-annonce de We Can Be Heroes: Sharkboy et Lavagirl | Instagram

C’est vrai, l’attente est presque terminée, car après avoir publié quelques images de la suite de Sharkboy et LavagirlNetflix a finalement sorti la première bande-annonce du film qui s’intitulera “We Can Be Heroes: Sharkboy and Lavagirl”.

Après plusieurs années d’attente, le duo de personnages sera de retour pour la suite / spin-off de la franchise du réalisateur américain Robert Rodríguez.

Si vous étiez fan de l’histoire qui a été créée en 2005, préparez-vous car le bande annonce de la suite qui verra le retour des deux super-héros.

Il s’agit de rien de plus et rien de moins que “On peut être des héros“, une autre aventure dirigée par Robert Rodríguez qui se déroule dans le même univers et les considère désormais comme des adultes.

C’est à travers ses réseaux sociaux que la plateforme Netflix a partagé le premier aperçu de “We Can Be Heroes” et si vous n’aviez pas entendu ce titre, c’est peut-être parce qu’ils l’ont sorti récemment.

Le film verra le groupe d’enfants des super-héros les plus puissants de la planète unir leurs forces pour sauver leurs parents d’une armée d’extraterrestres qui les ont kidnappés.

Les petits avec des pouvoirs ne s’arrêteront pas devant quoi que ce soit ou qui que ce soit pour sauver le monde et leurs proches de la menace spatiale.

Cette bande-annonce tant attendue montre les principaux personnages adultes, parmi lesquels Pedro Pascal, cependant, ceux qui ont volé le cœur du public sont eux-mêmes Lavagirl, qui revient pour être jouée par la belle actrice Taylor Dooley, qui a donné vie au personnage dans le film de 2005, et sa fille Guppy, qui a à la fois des pouvoirs de lave et de requin, ainsi que dans certaines des brèves scènes de ce première avance.

Il est à noter qu’il s’agit du nouveau film de Robert Rodríguez, qui plus récemment avait conquis le public avec “Battle Angel: The Last Warrior”, l’adaptation du manga populaire.

Dans ce film, un androïde qui est récupéré des ordures commence à travailler en tant que chasseur de primes après avoir découvert qu’elle avait un étrange exploit pour se battre. En même temps, il garde quelques souvenirs de sa vie antérieure, dans laquelle il semble qu’il ait combattu une révolution interplanétaire.

Pour sa part, “On peut être des héros«Il semble que ce soit un autre film de ce réalisateur qui se concentre sur les jeunes et les enfants héros.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Rodríguez a également réalisé la trilogie “Mini Spies”, et cette production semble continuer son amour des effets CGI extravagants et des aventures d’action excentriques.

En fait, comme nous l’avons mentionné précédemment, il y a quelques jours, les images de la livraison ont été révélées et les adeptes de l’histoire étaient quelque peu attristés, car apparemment l’acteur Taylor Lautner n’est pas revenu comme Garcon requin.

En revanche, les nouveaux protagonistes auront une nouvelle série de pouvoirs tels que la super élasticité, la manipulation du temps et la prémonition.

Guppy, par exemple, semble avoir le contrôle de l’eau et semble chevaucher un requin géant tandis que le méchant sera Mme Granada, le personnage de Priyanka Chopra, qui est chargée de garder les enfants sous contrôle après leur séparation. ses parents après l’invasion extraterrestre.

Il est important de mentionner que “We Can Be Heroes” sera une première exclusive de la plateforme de streaming Netflix que nous pouvons attendre le premier janvier de l’année suivante.

Bien qu’il n’y ait pas de projet pour plus de films, il est clair que la plate-forme est toujours à la recherche de franchises capables de maintenir un bon nombre d’abonnés au fil des ans, car malheureusement, ils n’ont pas eu autant de chance avec leurs versions précédentes et maintenant peut-être cela l’effort avec un public plus enfantin peut forcer les parents à continuer le service.

