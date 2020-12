Enfin, Netflix a fait savoir qu’il “n’avait pas l’intention” d’ajouter un avertissement à “The Crown” indiquant que sa série à succès sur la famille royale britannique est une œuvre de fiction.

Dans un communiqué, Netflix a déclaré qu’il avait toujours présenté la série, juste comme ça: un drame fictif.

La plate-forme affirme qu’elle présente déjà la série comme un drame fictif et qu’il n’est pas nécessaire de la souligner

«Nous avons toujours présenté ‘The Crown’ comme une série, et nous sommes convaincus que nos abonnés comprennent qu’il s’agit d’une œuvre de fiction généralement basée sur des événements historiques», disent-ils. “En conséquence, nous n’avons aucun projet, et nous ne voyons pas la nécessité, d’ajouter une clause de non-responsabilité.”

La semaine dernière, le secrétaire britannique à la Culture, Oliver Dowden, a exhorté Netflix à ajouter un avis au début de la série indiquant qu’il s’agissait d’une œuvre de fiction, à la suite de la controverse déclenchée avec la première de la quatrième saison.

Les questions de fidélité historique n’étaient pas un problème majeur lors des saisons précédentes de la série, qui a débuté en 2016 et retrace le long règne de la reine Elizabeth II, qui a commencé en 1952.

Mais la quatrième saison actuelle se déroule dans les années 1980, une décennie charnière en Grande-Bretagne.

Les personnages incluent le Premier ministre conservateur Margaret Thatcher, dont le mandat de 11 ans a transformé et divisé la Grande-Bretagne, et la défunte princesse Diana, dont la mort dans un accident de voiture en 1997 a paralysé la nation et le monde.

Certains conservateurs ont critiqué le portrait de la série Thatcher, jouée par Gillian Anderson.

La première femme Premier ministre britannique, décédée en 2013, est décrite comme confrontant la reine Elizabeth II – jouée par Olivia Colman – sur diverses questions dans une mesure que certains disent exagérée.

Le créateur de “The Crown” Peter Morgan, dont le travail comprend également des drames d’histoire récents “The Queen” et “Frost / Ni xon”, a défendu son travail, affirmant qu’il était bien étudié et vrai dans l’esprit.