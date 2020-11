Netflix a renouvelé la nouvelle sitcom de Steve Carell Space Force pour une deuxième saison, mais il y aura des changements majeurs. L’émission déménagera à Vancouver pour aider à réduire les coûts et un nouveau showrunner se joint au créateur de la série, The Office et King of the Hill, Greg Daniels. Space Force est une comédie sur le lieu de travail avec Carell dans le rôle du premier chef des opérations spatiales de l’US Space Force.

Selon The Hollywood Reporter, la première saison de la série a été tournée à Los Angeles mais se déplacera à Vancouver pour la saison 2. Le tournage débutera l’année prochaine, mais aucune date précise n’a été fixée. Norm Hiscock a également rejoint le spectacle pour servir de co-showrunner avec Daniels. Il a auparavant travaillé sur King of the Hill, Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation et People of Earth. L’acteur Jimmy O. Yang, qui joue le Dr Chan Kaifang, a été ajouté à la salle des écrivains.

Des sources ont déclaré à THR que la production espère que l’ajout d’Hiscock aidera l’émission “à se développer de manière créative et à mieux se connecter avec les téléspectateurs et les critiques”, tout comme The Office a fait mieux avec les fans et les critiques après sa première saison. Bien que Netflix ait eu de grands espoirs pour l’émission, sa première saison a reçu une réponse mitigée de la part des critiques. Le spectacle n’a été nominé que pour quatre Primetime Emmys dans les catégories techniques de la conception de la production, de la coordination des cascades, du montage sonore et du mixage sonore.

Space Force a été inspiré par la décision réelle du président Donald Trump de créer une sixième branche militaire axée sur l’espace. Carell a créé le spectacle avec Daniels. Étant donné que The Office reste l’une des émissions acquises les plus populaires de Netflix, le streamer a sauté sur l’occasion d’avoir une nouvelle émission mettant en vedette Carell et l’a commandée directement en série en janvier 2019. Carell aurait été payé 1 million de dollars par épisode en raison de ses multiples rôles, y compris co-créateur, acteur et producteur exécutif. La distribution principale de la série comprend également John Malkovich, Ben Schwartz, Diana Silvers et Tawny Newsome.

Dans une interview THR en mai, Yang a comparé la série à “Le bureau qui a tourné comme un Marvel à 100 millions de dollars [movie]. “Daniels a également décrit les hautes ambitions visuelles de la série.” C’est une série beaucoup plus cinématographique et de grande envergure, mais vous savez, je pense qu’ils reconnaîtront le sens de l’humour qui se cache derrière les choses. Et peut-être le genre d’esprit d’approche des êtres humains », a-t-il déclaré.

Space Force n’est pas le seul projet lancé par Daniels cette année. Il a également développé son projet de passion Upload, lancé sur Amazon en mai. La série a été saluée par la critique et a été rapidement reprise pour une deuxième saison. La série se déroule dans un monde futur où les humains peuvent se «télécharger» dans une vie après la mort virtuelle et où les stars Robbie Amell et Andy Allo.