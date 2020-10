Un grand jury du Texas a inculpé Netflix pour le film controversé Cuties cette semaine, mais le service de streaming ne recule pas. L’acte d’accusation affirme que Netflix a sciemment promu des représentations sexuellement explicites d’enfants dans le nouveau film, selon un rapport de Deadline. La société a publié une déclaration en réponse à la défense du film salué.

“Cuties est un commentaire social contre la sexualisation des jeunes enfants. Cette accusation est sans fondement et nous soutenons le film”, a déclaré Netflix en réponse à l’acte d’accusation. Cela va dans le sens des défenses similaires que Netflix a mises en place depuis le début de la réaction contre Cuties en août. À l’époque, la société a reconnu que sa promotion de Cuties était trompeuse et inappropriée, comme l’ont soutenu de nombreux critiques. Cependant, il a défendu le film lui-même, arguant que les critiques comprendraient le message s’ils le regardaient.

L’acte d’accusation a été fait dans le comté de Tyler, au Texas, et il a fait valoir que Netflix partageait “du matériel qui dépeint l’exposition obscène des organes génitaux ou de la région pubienne d’un enfant habillé ou partiellement habillé qui était âgé de moins de 18 ans au moment où le matériel visuel a été créée, qui fait appel à l’intérêt farouche pour le sexe, et n’a aucune valeur sérieuse, littéraire, artistique, politique ou scientifique. “

Cet argument peut être difficile à défendre, étant donné que Cuties a été salué par les professionnels de l’industrie cinématographique et les critiques tout au long de la saison des festivals de cinéma plus tôt cette année. Il s’agit du premier film de la scénariste et réalisatrice Maïmouna Doucouré, et est basé sur sa propre expérience en tant qu’immigrée musulmane sénégalaise grandissant à Paris, en France. Le film suit Amy, 11 ans, qui rejoint un groupe de danseurs essayant d’imiter ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux.

Cuties a fait ses débuts au Festival du film de Sundance, où il a remporté le World Cinema Dramatic Directing Award. Cependant, même les initiés de l’industrie qui l’ont vu au festival étaient perplexes par les promotions en anglais de Netflix pour le film, qui ne véhiculaient pas les thèmes sombres du film.

“Nous sommes désolés pour les illustrations inappropriées que nous avons utilisées pour ce film”, a déclaré Netflix en août, dans une déclaration à Entertainment Tonight. “Ce n’était pas une représentation exacte du film, donc l’image et la description ont été mises à jour.”

Malgré le contrecoup, Cuties reste disponible pour diffuser sur Netflix au moment de la rédaction de cet article. L’acte d’accusation nomme les co-PDG de Netflix Reed Hastings et Ted Sarandos comme les parties responsables.