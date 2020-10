Netflix a fermé un accord de collaboration étroite avec Ubisoft dans le but de développer de nouveaux contenus autour de la saga Assassin’s Creed, l’une des plus réussies de la célèbre société de jeux vidéo.

La première série en développement, selon le communiqué, Ce sera une adaptation en direct de la saga. Il mettra en vedette les producteurs exécutifs Jason Altman et Danielle Kreinik d’Ubisoft Film & Television. Ce ne serait cependant que la première production issue de cet accord. La déclaration suggère que le contenu d’animation et d’anime arrivera également à l’avenir.

Netflix + Assassin’s Creed pic.twitter.com/yI2sItnMgi – NX (@NXOnNetflix) 27 octobre 2020

“De par ses mondes historiques à couper le souffle et son énorme attrait mondial en tant que l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, nous nous engageons à créer avec soin des divertissements épiques et passionnants basés sur cette propriété intellectuelle distinctive et à offrir une immersion plus profonde aux fans. et nos membres du monde entier en profitent », a déclaré Peter Friedlander, vice-président, Netflix Original Series.

Les détails de la série sont rares pour le moment. Aucune des deux sociétés n’a voulu révéler les dates de sortie possibles ou des informations sur l’histoire qui sera racontée dans cette production.

Assassin’s Creed est de retour sur consoles

Est Ce n’est pas la première fois que la saga à succès du jeu vidéo fait le saut dans le monde cinématographique. En 2016, le film Assassin’s Creed, réalisé par Justin Kurzel et avec l’acteur Michael Fassbender, est sorti sur grand écran. Son accueil n’a cependant pas été particulièrement positif.

De même, ce n’est pas la première fois que Netflix se penche sur une saga de jeux vidéo pour développer un film ou une série. L’exemple le plus récent est la série The Witcher, dont la première saison a été créée en décembre 2019. Des acteurs comme Henry Cavill et Anna Shaffer y participent. Sa deuxième saison devrait être diffusée sur la plate-forme de streaming l’année prochaine.

