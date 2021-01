Netflix fait ses débuts pour aujourd’hui 5 janvier 2021 | Instagram

La célèbre plateforme de Netflix continuez à laisser tomber des perles tous les jours au début de l’année et nous vous montrerons quelles seront les premières du jour afin que vous puissiez passer un bon après-midi avec des bonbons, du pop-corn et couvert au lit.

Il ne fait aucun doute que cette 2021 a commencé avec une grande premières pour la plate-forme Netflix, une plate-forme qui lance aujourd’hui la troisième saison de «Nailed It! Mexique »,« L’histoire des jurons »et« Gabby’s Doll House ».

Il est à noter que Netflix a sorti lundi dernier de manière tout à fait surprenante le film d’animation “Balto”, qui raconte l’histoire du chien esquimau qui met fin à la course du sérum à Nome en 1925.

Pour la nouvelle saison de «Nailed It! Mexico », avec l’humoriste Omar Chaparro, des pyramides de taupes et même un gâteau Pancho Villa seront les grandes surprises et pendant la saison, les pâtissiers novices courent contre la montre pour gagner un prix qui adoucirait la vie de chacun.

D’autre part, la série fièrement audacieuse “The Story of Swearing” explore les origines et l’utilisation populaire des jurons les plus célèbres de la langue anglaise, ainsi que leur impact social et scientifique, le tout animé par l’acteur Nicolas Cage.

L’intention de cette production qui brise le moule d’autres docu-séries socioculturelles est de dé-dramatiser l’usage des «jurons» et de les décomposer avec humour.

En fait, Cage lui-même s’est défini, plus d’une fois, comme «un homme à qui il manque plusieurs mauvais mots dans sa vie quotidienne».

Alors que pour les plus petits et la famille, vient «Gabby’s Dollhouse», où Gabby et Panda Patas remplissent la célèbre plate-forme de chats mignons, d’artisanat amusant et de magie colorée.

Il convient de mentionner que la première qui a frappé le point était la troisième saison de Cobra Kai, qui a rapidement repris la cote de la plate-forme et que le 1er janvier, les nouveaux épisodes de Pose et Monarca sont arrivés.

De plus, dans les prochains jours arrivera le film “Mamma Mía! Allons-y”, c’est la suite du film Mamma Mía!, Sorti en 2008, et basé sur la comédie musicale qui rend hommage aux meilleurs chansons du groupe suédois ABBA.

À côté de la prochaine étape de sa vie et de la réouverture de l’hôtel Bella Donna, Sophie (Amanda Seyfried) passe en revue l’été magique de sa mère quand tout a commencé et que l’histoire reprend cinq ans plus tard, lorsque Donna (Meryl Streep) est décédée Après ce fait, un an après sa mort, Sophie décide de le reconditionner et de le baptiser en hommage à sa muse de vie.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Il y a aussi “Fragments of a woman”, qui met en vedette Vanessa Kirby et l’intrigue raconte qu’après avoir perdu sa fille en couches, une femme fait face à de grandes répercussions émotionnelles, isolée de son partenaire et de sa famille par un abîme de douleur .

L’année a commencé la semaine dernière, et nous sommes dans les Kings maintenant, cela signifie que la période de Noël est terminée, mais le mois et l’année ne font que commencer et avec lui un nouveau cycle de premières sur les plateformes numérique.

Première série sur Netflix

1er janvier

Cobra Kai, saison 3

My Hero Academia, Saison 2

Monarch, saison 2

5 janvier

Gabby’s Dollhouse, Saison 1

8 janvier

Lupin, saison 1

Memories of Idhún, saison 2

Films en première sur Netflix

1er janvier

Les minimalistes: moins c’est maintenant (2021)

Full Out 2: Vous l’avez! (2020)

Mlle Bala (2019)

Trois jours pour tuer (2014)

Entre deux maris (2000)

Sleepy Hollow (1999)

L’Ombre du diable (1997)

Fille drôle (1968)

2 janvier

Borning: Asphalte en feu (2021)

4 janvier

Brawl dans Cell Block 99 (2017)

La Momie (2017)

6 janvier

Cowboys rock and roll (2021)

7 janvier

Fragments d’une femme (2021)

8 janvier

Le dilemme d’Aziz (2021)

9 janvier

Rocketman (2019)

10 janvier

Salle d’évasion (2019)

Documentaires en première sur Netflix

1er janvier

Des réformes pour tous les budgets (saison 2)

Headspace Guide to Meditation (Saison 1)

5 janvier

Nickel! Mexique (saison 3)

L’histoire de jurer (Saison 1)

6 janvier

Survivre à la mort (Saison 1)

8 janvier

Dans les prisons les plus difficiles du monde (saison 5)

10 janvier

Crack: Cocaïne, corruption et complot (2021)

Cela peut vous intéresser: 3 séries à suspense complètement recommandées sur Netflix