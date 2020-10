Netflix a récemment été en proie à de nombreuses annulations, principalement en raison de la pandémie de coronavirus qui a balayé le monde. Alors que des émissions comme The Society et GLOW ont été abandonnées après que Netflix les a renouvelées, le géant du streaming a maintenant supprimé un programme avant même qu’il ne commence le tournage. Netflix avait de grands projets pour The Magic Order, une émission basée sur la série comique du nom, mais la série télévisée a été abandonnée, selon Deadline.

The Magic Order a été développé dans le cadre de la récente poussée de développement de Netflix avec Millarworld, l’empreinte de bande dessinée de Mark Millar que Netflix a achetée en 2017. L’Ordre magique serait devenu l’une des premières propriétés que le service a développé en une adaptation à l’écran, aux côtés du déjà filmé première saison de Jupiter’s Legacy.

Selon le rapport de la date limite, les problèmes de production supplémentaires causés par la pandémie ont joué dans la décision, mais ce n’était «pas le principal». Aucune autre raison n’a été donnée dans la rédaction, mais la société a apparemment l’intention de revisiter la propriété plus tard.

“J’entends les cuivres de Netflix continuer à être haut sur The Magic Order IP; lors de sa sortie, la bande dessinée est devenue le nouveau lancement de bande dessinée le plus vendu en près de 20 ans, avec des volumes supplémentaires à venir”, a écrit Nellie Andreeva de Deadline. «J’ai entendu dire qu’une décision avait été prise selon laquelle la série telle qu’elle était actuellement envisagée n’ira pas de l’avant, mais le streamer espère revoir The Magic Order en tant que série télévisée à l’avenir. facteur dans la décision de ne pas aller de l’avant avec la série, mais pas la principale, j’entends. “

Lorsque la nouvelle a éclaté, les fans de Millarworld ont bien sûr été déçus. L’achat de l’empreinte par Netflix donnait l’impression que cette adaptation prévue était une chose sûre. Faites défiler pour voir certaines de leurs réactions aux nouvelles.

J’ai eu la chance d’être dans la chambre du deuxième écrivain pour ce spectacle. Si triste que ça ne va pas de l’avant. Ce fut une expérience incroyable et les scripts étaient tous finis et fantastiques (Get it right Deadline hacks.) Déçu, vous ne pourrez pas le voir. https://t.co/GUovZuXAvj – Susan Hurwitz Arneson (@batdorkgirl) 9 octobre 2020

C’est un peu drôle que l’ordre magique ait été la première bande dessinée que Millar a écrite à partir de son “Millarworld” acquis par Netflix, donc cette bande dessinée a été spécialement conçue pour être transformée en une émission Netflix. https://t.co/fX0LHq9xQb – Mark Danvers (@MWDanvers) 10 octobre 2020

Et maintenant, The Magic Order a été abandonné chez Netflix … une série basée sur une propriété de bande dessinée qu’ils possèdent … qui a pris les décisions ces derniers temps? Tant d’autres émissions dont ils pourraient se débarrasser, mais cela semble toujours être celles qui ne sont pas «grand public» ou qui correspondent à un moule terne. – Ooooooliver Douglas (@ODouglas_Writer) 9 octobre 2020

Netflix sur une véritable frénésie d’annulation. Je me demande combien d’entre eux reviendront au rôle (en particulier les productions comme l’ordre magique qui n’a jamais été diffusé) après la levée complète des restrictions COVID. – JDavies (@ 6TallMidgets) 10 octobre 2020

Quoi!? La bande dessinée d’ordre magique était géniale et aurait été une excellente série. – marmonne (@mumblesjr) 9 octobre 2020

