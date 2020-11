L’une des entreprises qui a changé la façon dont le monde apprécie le divertissement vidéo est sans aucun doute Netflix. La plateforme a enregistré une forte demande lors de la contingence sanitaire et a opté pour un contenu original. Mais la concurrence s’est également intensifiée et, à la recherche de nouveaux modèles pour toucher ses clients, elle teste une chaîne de télévision au style traditionnel.

La proposition la plus récente de la société est une chaîne de contenu linéaire programmé, similaire à celle obtenue avec la transmission standard et la télévision par câble, c’est-à-dire que les utilisateurs doivent attendre un certain temps pour voir le programme ou le film qu’ils sont. intéressé.

Selon les informations de TechCrunch, Netflix teste cette option, uniquement en France via un site Web basé sur sa propre page. Il a commencé à fonctionner depuis le 5 novembre et prévoit de l’ouvrir à plus de pays dans les mois à venir.

La chaîne s’appelle Netflix Direct et est disponible exclusivement pour les abonnés du service de streaming Netflix régulier. Affiche des émissions de télévision et des films de France, des États-Unis et d’autres régions, sélectionnés dans la bibliothèque de contenu existante de l’entreprise.

Le raisonnement derrière le lancement en France en particulier, selon le géant du streaming, est que de nombreux téléspectateurs dans le pays aiment regarder la programmation sans avoir à sélectionner ce qu’ils vont regarder ensuite.

Il faut se rappeler que Netflix a déjà effectué plusieurs tests pour fournir de nouvelles options de lecture à ses utilisateurs et supprimer la “pression” pour choisir ce qu’il faut regarder, par exemple, il a lancé une fonction “Shuffle” qui jouerait aléatoirement le contenu que l’utilisateur pourrait aimer. Cependant, c’était individuel par utilisateur, tandis que le nouvel objectif de Netflix Direct est une liste fixe de programmes qui est la même pour tous ceux qui se connectent, beaucoup plus comme la télévision traditionnelle.

Par: El Universal