Netflix teste l’option “audio uniquement” pour les téléphones portables | Pixabay

Si vous faites partie de ceux qui mettent Netflix Quand vous travaillez, vous aimez simplement écouter des séries ou des films pendant que vous êtes dans la voiture.

Il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui le streaming est le plus avancé dans la distribution de contenu et s’est également démarqué notamment lors de la contingence de santé, cependant, les entreprises continuent de chercher des moyens d’optimiser l’expérience de leurs abonnés et comment ils peuvent profiter du contenu de selon les appareils sur lesquels ils sont visualisés.

Un exemple clair était quand ils ont lancé la possibilité de télécharger leur contenu afin que vous puissiez les voir même sans connexion Internet.

Et maintenant, la plate-forme Netflix a mis la fonctionnalité à l’épreuve “seulement audio“pour les appareils mobiles, vous ne pouvez désormais écouter que vos séries et films préférés.

La vérité est que Netflix veut continuer à être à la pointe du marché dans lequel il est pionnier, et c’est pour cette simple raison qu’il ne s’agit pas seulement de lancer des productions originales qui deviennent rapidement une tendance telle que Gambit de Dama, mais aussi continue de chercher à présenter plus d’options au sein de sa plate-forme qui sont utiles aux utilisateurs.

Suite à cette idée, ils ont lancé comme test, pour certains appareils mobiles avec système d’exploitation Android, la fonction qui permet aux utilisateurs de désactiver la vidéo et écoutez le son d’une émission de télévision ou d’un film en arrière-plan.

Il est à noter que cette fonctionnalité est toujours en mode test, donc la société de streaming continue d’apporter des modifications et avec cela, elle cherche principalement à savoir à quel point elle est attrayante pour ses abonnés et à quel point ils seraient intéressés à ce qu’elle reste en permanence.

C’est pourquoi il n’est actuellement pas disponible pour tout le monde et n’a pas été officiellement diffusé au public mondial.

Un représentant de Netflix Il a parlé de ce rôle dans un communiqué de presse, soulignant que l’entreprise est toujours à la recherche de nouvelles possibilités, selon Variety:

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux moyens d’améliorer l’expérience mobile Netflix pour nos abonnés. Nous testons dans différents pays et pour différentes périodes de temps, et nous ne les rendons généralement disponibles que si les gens les trouvent utiles.

C’est ainsi que les abonnés qui ont participé au test peuvent passer en mode audio uniquement en sélectionnant un bouton appelé «Vidéo désactivée» sur l’écran de lecture Netflix.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

De plus, ils ont la possibilité d’utiliser la fonctionnalité pour chaque titre ou chaque session, mais pour le moment, un contenu interactif tel que Le chat botté: piégé dans un conte épique, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Le révérend et Black Mirror: Bandersnatch, pour n’en nommer que quelques-uns, ne prend pas en charge le mode audio uniquement.

D’autre part, cette innovation testée par Netflix Ce n’est pas quelque chose de nouveau sur d’autres plates-formes telles que YouTube, qui permet déjà à ses abonnés premium d’écouter de l’audio de fond, bien que la fonction ne soit active que pour les clips musicaux exclusifs et non pour son catalogue de films à louer et à vendre.

Alors qu’en termes d’autres fonctions, il souligne également que la nouvelle plate-forme Disney + a implémenté le «Group Watch», qui permet aux abonnés de profiter et de partager le visionnage des productions trouvées au sein de la plate-forme.

Cependant, pour faire cela avec Netflix, vous avez besoin d’un ordinateur et faites-le hors de la plate-forme, car la “Netflix Party” ne fait pas partie des fonctions officielles.

Cela peut vous intéresser: Découvrez les premières de Netflix pour janvier 2021 Une nouvelle année!