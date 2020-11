Netflix cherche à résoudre le problème du défilement indécis sans fin dans sa vaste bibliothèque, en testant une chaîne avec une programmation programmée. La chaîne linéaire “Direct” est en cours de test logiciel en France, a rapporté IndieWire vendredi, tentant de lutter contre les plaintes des utilisateurs selon lesquelles la grande quantité d’offres Netflix a rendu plus difficile le choix de ce qu’il faut regarder.

La plate-forme Direct a été lancée en douceur en France le 5 novembre, mais le service de streaming a déclaré à IndieWire que la chaîne serait plus largement disponible dans tout le pays, qui compte environ 9 millions d’abonnés, d’ici début décembre. La chaîne proposera un programme organisé de programmes déjà proposés par Netflix, évitant ainsi aux téléspectateurs de choisir ce qu’ils veulent regarder et reflétant plus étroitement le modèle de réseau que la France aurait été choisie comme pays test en raison des habitudes plus traditionnelles de la population en matière de télévision.

“De nombreux téléspectateurs aiment l’idée d’une programmation qui ne les oblige pas à choisir ce qu’ils vont regarder”, a déclaré Netlflix à IndieWire dans un communiqué. “Que vous manquiez d’inspiration ou que vous découvriez Netflix pour la première fois, vous pourriez vous laisser guider pour la première fois sans avoir à choisir un titre en particulier et vous laisser surprendre par la diversité de la bibliothèque de Netflix.”

Netflix a testé un certain nombre de solutions au dilemme du choix au milieu de l’émergence d’autres plates-formes de streaming telles que Peacock, HBO Max et Disney +, en lançant récemment un bouton de lecture aléatoire sur les appareils de certains utilisateurs qui a été conçu pour faire le choix du spectateur. basé sur l’algorithme interne, selon TechCrunch. Alors que les critiques de la nouvelle fonctionnalité ont déclaré qu’il s’agissait d’une solution trop large pour le désir, par exemple, de regarder un épisode aléatoire d’une émission de télévision choisie, d’autres ont félicité le géant du streaming pour avoir partiellement répondu aux commentaires des téléspectateurs.

Netflix teste également la diffusion de sa programmation originale sur des streamers plus petits basés sur la publicité tels que Pluto TV. En octobre, la société a rendu Narcos, l’une de ses émissions originales les plus populaires, disponible sur le réseau de streaming gratuit dans un mouvement similaire à la syndication traditionnelle. À l’époque, Amy Kuessner, de Pluto TV, a déclaré dans un communiqué: «Alors que l’adoption du streaming financé par la publicité continue de s’accélérer, nous sommes ravis de poursuivre sur cette lancée et de nous aligner avec des créateurs et des producteurs réputés à la recherche de nouvelles façons de présenter au public leur collection convoitée de contenu primé. “