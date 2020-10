Netflix teste une fonctionnalité que je qualifie de «fonction de congé de maladie» – une option pour désactiver cette fenêtre contextuelle embêtante qui apparaît après avoir regardé trois épisodes d’affilée pour demander si vous regardez toujours.

La nouvelle fonctionnalité semble être en test depuis un certain temps dans certaines régions, et un porte-parole de Netflix a confirmé aujourd’hui à The Verge que la fonctionnalité est toujours en mode test. Au cours des dernières semaines, cependant, l’enthousiasme suscité par cette fonctionnalité a frappé Twitter et TikTok. C’est excitant! Une boîte apparaît et vous demande si vous regardez toujours ou si vous voulez “jouer sans demander à nouveau”. Hypothétiquement, si vous êtes en train de revoir Supernatural et que vous ne voulez pas que Netflix vous interrompe tous les trois épisodes, cliquer sur «jouer sans demander à nouveau» vous permettra de vous gaver au contenu de votre cœur.

Regardez, le “toujours regarder?” fonctionnalité est, dans tous les aspects pratiques, bonne. Les gens s’endorment sur Netflix, et ce n’est génial pour personne – l’environnement, nos factures, nos esprits, probablement – si Netflix fonctionne toute la nuit. Dans le même temps, le “toujours regarder?” question fait bouillir mon sang à chaque fois. C’est juste … tellement condescendant, de la même manière que si j’épelle quelque chose de mal dans Google, je n’ai pas besoin de voir une phrase en italique en haut de la page demandant “Voulez-vous dire?” Si je veux m’asseoir sur mon canapé pendant 12 heures et diffuser Lucifer ou Schitt’s Creek sans interruption, c’est mon affaire, Netflix.

Il y a une raison pour laquelle j’ai surnommé cela la «fonction de congé de maladie». Imaginez ceci: vous avez un rhume ou une grippe terrible. La télécommande Apple TV est perdue quelque part car la télécommande Apple TV est toujours perdue quelque part. Ou peut-être que vous utilisez une manette PlayStation ou Xbox, mais elle se recharge et elle est trop hors de portée. Ensuite, le redouté “toujours regarder?” Un message apparaît et, dans votre état d’épuisement provoqué par la fièvre, tout ce que vous voulez faire est de crier: «Oui, espèce de stupide, je suis toujours en train de regarder! (C’est également bon pour la sortie de la prochaine saison de Stranger Things, et nous nous précipitons tous pour la terminer en une nuit afin que Twitter ne nous gâche pas.)

Il y a très peu de mises à jour de produits qui me font dire «merci !!!», mais c’est bien l’une d’entre elles. J’espère que Netflix nous le dévoilera bientôt, avant la saison du rhume et de la grippe, alors que nous allons simplement vouloir revoir New Girl assis sur le canapé avec un nez qui coule et une boîte pleine de mouchoirs. (S’il vous plaît, ne jugez pas mes choix télévisés, nous faisons tous de notre mieux … mon meilleur arrive juste à inclure le marathon de Lucifer.)