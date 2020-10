Netflix va-t-il pour la troisième saison de The Witcher avec Cavill? | .

Il est possible que sur la plate-forme Netflix, il envisage d’élargir l’univers de The Witcher avec différentes préquelles, suites et également séries animées, un autre doute que ses adeptes ont eu que s’il y aura un ttroisième saison de la série.

Actuellement, l’équipe de tournage prépare la deuxième saison avec Henry Cavill, étant à nouveau le protagoniste et il semble que Netflix a donné le feu vert pour que je continue dans une troisième tranche, même si apparemment rien n’a été officiellement confirmé jusqu’à présent.

La nouvelle que la deuxième saison arrivera l’année prochaine en 2021 a assez excité les fans de la saga.

On pourrait dire que de nouveaux épisodes ont été confirmés bien que Netflix ne l’ait pas annoncé officiellement, car, comme le rapporte Redanian Intelligence, une nouvelle saison de The Witcher a été ajoutée à la Writers Guild of Amérique.

Probablement la troisième saison sortira jusqu’en 2022, car les enregistrements pourraient prendre un peu, bien que l’on sache qu’elle a été beaucoup acceptée par les utilisateurs de la plateforme, ce ne serait pas une surprise s’ils voulaient prendre leur temps pour filmer les scènes. De plus, la situation avec la pandémie est encore incertaine, malgré le fait qu’il y a déjà un peu plus de contrôle.

Comment le savez-vous? La série est une adaptation du jeu vidéo populaire The Witcher, que les fans ont beaucoup aimé, on pense donc qu’il est très probable qu’une troisième partie soit déjà prévue, mais elle ne sera pas officielle tant que la plate-forme elle-même ne sera pas partagée l’actualité, ce qui sera sûrement fait une fois la deuxième saison lancée, car il est important de tenir les utilisateurs au courant de chacune des actualités des projets de la plateforme.

Si Henry Cavill était déjà connu comme un excellent acteur depuis que son personnage de Geralt de Rivia a commencé à être promu, les fans et les adeptes de l’acteur ont été immédiatement ravis de ce personnage, d’autant plus qu’il est un peu différent des rôles que j’ai joués. tout au long de sa carrière.

De plus, il porte un Look différent de celui que nous avons l’habitude de voir, puisque Geralt a de longs cheveux blancs, il les utilise normalement avec une demi-traîne, en plus du fait que les yeux du protagoniste sont jaunes bien que les beaux yeux bleus d’Henry Cavill ne le soient pas. Cela lui enlève du tout sa personnalité, lui donnant même un air plutôt frappant qui a été apprécié par des millions de personnes.

De nos jours, il est habituel que la plateforme lance des comptes Instagram pour chacune de ses séries ou films, dans ce cas “Witcher Netflix” est le nom du compte Instagram officiel de la série, il compte environ 1 million 200 mille followers Et bien qu’il ne compte que 42 publications, celles-ci sont devenues très populaires, montrant quelques aperçus de scènes clés et d’autres scènes frappantes qui ont été les préférées du public.

Sûrement les utilisateurs et les fans de la série attendent plus de scènes d’action, en particulier celles d’amour avec lesquelles Henry Cavill a réussi à voler votre cœur, le protagoniste avec Yennefer, également où il apparaît montrant son courage, mais surtout dans le Il apparaît vêtu de quelques vêtements.

Il est fort probable que les deuxième et troisième saisons surprendront des millions d’utilisateurs, d’autant plus que certains connaissent déjà des données importantes qui, espèrent-ils, seront incluses dans ces nouveaux projets.

On pensait que la plate-forme Netflix visait à créer un univers de The Witcher similaire à celui de Game Of Thrones, notamment en raison des scénarios traités dans la série, ils atteignent probablement cet objectif mais avec moins de saisons.

