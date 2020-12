W

Quelle pièce jouez-vous lorsque vos acteurs n’ont pas le droit de se déplacer à moins de deux mètres l’un de l’autre? Le théâtre Almeida a trouvé une façon innovante de contourner cette énigme: il a été demandé à un groupe de créatifs d’en créer une complètement nouvelle.

Nine Lessons and Carols, qui s’ouvre pour sa première avant-première aujourd’hui, a été conçu en répétition par la réalisatrice Rebecca Frecknall et le dramaturge Chris Bush, avec un casting de six. Céder le bâtiment aux artistes et voir ce qu’ils proposent est quelque chose d’audacieux après l’impact angoissant de la pandémie, mais personne ne pourrait dire que l’émission n’est pas pertinente. Il se concentrera sur les thèmes de l’isolement, de la connexion et du pouvoir du contact social, ce qui en fait la première pièce de nouveau théâtre en direct à se concentrer sur ce que cette année a ressenti à vivre.

Il a été, dit Frecknall, «complètement soutenu par la situation». Alors que l’équipe d’Almeida – où Frecknall est un associé – attendait de savoir si l’industrie du théâtre obtiendrait un renflouement, elle a commencé à parler du travail socialement éloigné qu’elle pourrait faire pour son auditorium intime.

La réalisatrice Rebecca Frecknall en répétition

«Ce à quoi nous nous heurtions sans cesse, c’est que créer une œuvre dans les règles de distanciation sociale, les acteurs devant être espacés sur scène, avait l’impression que cela pouvait potentiellement être une barrière. J’essayais de trouver des pièces de théâtre à faire, et je n’ai rien trouvé d’inspirant. C’était comme essayer de mettre une cheville carrée dans un trou rond », dit-elle. «Nous avons donc eu l’idée de, et si nous faisions quelque chose qui répondait réellement au moment dans le contenu et la forme, de sorte que l’espacement puisse faire partie du monde?»

Un autre avantage de l’idée était qu’elle rendrait la production aussi résistante que possible à Covid – si un acteur doit s’auto-isoler, la nature modulaire de la pièce signifie qu’elle peut continuer et s’adapter. Le casting répète dans des conditions sécurisées par Covid, et l’auditorium de l’Almeida a eu un certain nombre de sièges supprimés pour le retour du public.

Constitué de «scènes, monologues et chansons, répondant tous en quelque sorte à des thèmes du moment», Frecknall espère qu’en intégrant les restrictions à la forme de la pièce, elle ne se sentira pas compromise en tant qu’œuvre. «Je pense que cela a été un très grand défi créatif pour tout le monde, à un moment où tout le monde se sentait créativement sec parce que personne n’avait travaillé. Tout le monde l’a vraiment ramassé et a couru avec.

Maimuna Menon, membre de la distribution, travaille également en tant que compositrice de la production, et affirme que la réalisation du spectacle a été «un tel tourbillon». Elle était déjà revenue sur scène plus tôt cette année en tant que Mary Magdalene dans la production de concert du Regents Park Open Air Theatre de Jesus Christ Superstar, et travaillait à l’écriture de sa propre comédie musicale pendant le verrouillage. Mais la pause était aussi un moment de réflexion important pour elle.

«J’ai eu Covid assez tôt et j’ai été assez malade pendant trois semaines. À cette époque, je n’avais vraiment pas réalisé à quel point j’étais délabré. Je pense qu’en tant que pigistes, nous poussons toujours pour la prochaine chose, essayant constamment de faire mieux et d’obtenir le prochain emploi. Et je pense que je me suis sentie épuisée, c’est sûr », dit-elle. «Avoir ce temps, après que je me sois senti mieux, était en fait assez libérateur d’une certaine manière, car cela m’a donné l’opportunité de penser à beaucoup de choses en tant que créateur et acteur, et de mettre de nouvelles limites pour moi et l’industrie qui J’allais rentrer.

Elle reconnaît le spectacle comme une opportunité rare. «Je pense que les théâtres sont tellement réticents à faire du nouveau travail, parce que c’est un tel risque financièrement. Pour l’Almeida, faire quelque chose de complètement nouveau, sans aucune idée de ce que cela pourrait être, c’est vraiment excitant », dit-elle.

Compositeur et acteur Maimuna Memon en répétition

Memon écoute les expériences des gens et fait de la musique inspirée par eux, et dit «il y avait tellement de matériel là-dedans, lyrique et musical, avec lequel jouer. Les thèmes semblent à la fois universels et totalement personnels; cela a été complètement différent pour tout le monde, dit Frecknall. «Certaines personnes ont eu un terrible verrouillage, certaines personnes ont eu un excellent verrouillage.»

Lorsque le verrouillage a frappé, Frecknall était à New York, au milieu des avant-premières de sa production de Sanctuary City de Martyna Majok. Elle a perdu une autre émission qu’elle devait diriger ici à l’automne. «J’ai fait la paix avec le fait que je n’allais plus être dans une salle de répétition cette année – ce qui était étrange en regardant le haut de l’année, où je m’attendais à contenir beaucoup de choses que ce n’était pas le cas. . Et maintenant, je fais un projet auquel je ne m’attendais vraiment pas, et c’est très impulsif – littéralement, il y a quatre semaines, nous n’avions rien et maintenant nous sommes dans la technologie la semaine prochaine.

Pour elle, c’est un rappel que les artistes sont adaptables, et parfois tout ce que vous pouvez faire est de rester coincé. «Il y a quelque chose de vraiment important à se lancer et à donner aux gens des emplois et un but, et à répondre et à rouvrir le bâtiment et à relier le public. . ”

Cela peut sembler simple, mais selon les normes de 2020, c’est presque incroyable. Memon dit: «C’était vraiment agréable d’être en contact émotionnel avec d’autres personnes, de partager des histoires avec les gens et de lire ces mots pour la première fois – des mots que personne n’aura entendus auparavant, jusqu’au 3 décembre, date d’ouverture pour la première fois.” Et il y a quelques mois, on aurait à peine osé rêver d’une telle chose.

Neuf leçons et chants de Noël: histoires pour un long hiver se déroule au Théâtre Almeida du 3 décembre au 9 janvier; almeida.co.uk