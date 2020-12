C

Le huitième but d’allum Wilson de la saison a donné à Newcastle un match nul qu’ils méritaient à peine alors que Fulham, à 10 joueurs, a vu deux points s’échapper.

Wilson a remporté et converti un penalty à la 64e minute pour arracher un match nul 1-1 à St James ‘Park, égalant ainsi son total de Premier League pour Bournemouth pendant toute la saison dernière.

Fulham, qui a fait expulser le défenseur Joachim Andersen pour le défi qui a conduit au coup de pied, était à juste titre en tête à la pause grâce au but contre son camp de Matt Ritchie et a profité du meilleur de la première heure avec Ademola Lookman une menace constante.

Cependant, ils sont retournés à Londres en réfléchissant à ce qui aurait pu être alors que les Magpies se sont hissés au 18e point de la campagne d’une manière décidément peu convaincante avant le déplacement en quart de finale de la Coupe Carabao mardi soir à Brentford.

Dans un début entreprenant des deux côtés, les hommes de Scott Parker ont joué le football le plus fluide, mais Newcastle semblait le plus susceptible de marquer, remportant deux virages avant que Wilson ne dirige un centre de Ritchie à la 10e minute directement sur le gardien Alphonse Areola.

Lookman n’a pas été plus efficace dans sa tentative de battre Karl Darlow de la même manière à l’autre bout et au fur et à mesure que la mi-temps avançait, les visiteurs ont apprécié la plus grande part de possession, bien que l’équipe locale ait continué à faire des occasions avec Joelinton de DeAndre Yedlin. croix conduite.

Federico Fernandez a dû se tenir droit dans le mur défensif pour repousser le coup franc de Lookman cinq minutes plus tard après avoir arrêté illégalement la puissante course d’Andre-Frank Anguissa, et Bobby Decordova-Reid, un remplaçant tardif d’Ivan Cavaleiro, n’a pas réussi à établir un lien significatif avec Mario. Délivrance défensive de Lemina au deuxième poteau 13 minutes avant la pause.

Areola est bien descendu pour réclamer la 38e minute de route de Miguel Almiron alors que les Magpies ont répondu, mais c’est Fulham qui a pris les devants quatre minutes plus tard.

Défendant le premier poteau depuis un corner gauche, Ritchie ne pouvait que faire rentrer le ballon dans ses propres filets après que le défenseur Tosin Adarabioyo eut dirigé le coup franc de Lookman et que Decordova-Reid l’avait propulsé vers le but.

L’entraîneur-chef des Magpies, Steve Bruce, a fait un changement à la mi-temps avec le milieu de terrain Isaac Hayden remplaçant Fernandez en défense centrale, et son équipe a eu une chance précoce de niveler un coup franc de Jonjo Shelvey, bien que son effort de curling n’ait jamais eu le temps de troubler Areola. .

Leurs efforts pour revenir dans le match ont été tièdes alors que l’équipe de Londres s’est assise profondément sans le ballon et a rompu au rythme, mais ils étaient de retour dans le match à 64 minutes.

La passe bien pondérée d’Almiron a mis Wilson derrière le dernier homme Andersen et l’attaquant s’est écroulé dans la surface après avoir senti un tiraillement sur son maillot.

L’arbitre Graham Scott a accordé une pénalité après avoir consulté le moniteur de terrain, a renvoyé le défenseur avant que Wilson ne profite pleinement du spot en forant le ballon directement au milieu.

Areola et Darlow ont sauvé de Sean Longstaff et Lookman respectivement dans une succession rapide et le gardien de Fulham a dû fuir sa ligne pour refuser Joelinton après que Shelvey l’ait choisi avec une passe de ratissage, mais il ne devait y avoir aucune torsion tardive.