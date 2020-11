Les Blues reviennent en Premier League à St James ‘Park lors d’un coup d’envoi samedi midi, cherchant à continuer leur excellente forme affichée avant la trêve internationale.

L’équipe de Frank Lampard est venue par derrière pour démolir Sheffield United en difficulté il y a quinze jours – leur quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

En effet, Chelsea est désormais invaincu lors de ses 11 dernières sorties, bien que Lampard ait clairement exprimé sa frustration d’avoir à disputer le début du match de Premier League après une semaine aussi chargée d’internationaux.

Une équipe de Newcastle qui occupe actuellement la 13e place après un début de saison relativement décevant cherche à empêcher les visiteurs de monter (temporairement au moins) en tête du classement cet après-midi.

Les Magpies de Steve Bruce ont pris un bon point aux Wolves et ont battu Everton de haut vol avant la pause, mais ont annulé cette progression avec une défaite plutôt apathique 2-0 à Southampton la dernière fois.

Newcastle possède un bon bilan récent à domicile contre Chelsea, bien que les Bleus aient remporté cinq des sept dernières rencontres de la Premier League.

Suivez toutes les préparations et les matchs en direct avec le blog de Standard Sport ci-dessous …

Nouvelles de l’équipe en route

Moins de 15 minutes maintenant jusqu’à ce que nous obtenions les nouvelles officielles de l’équipe de St James ‘Park.

Lampard aura-t-il des surprises en réserve après une période d’international aussi chargée?

Bruce: Chelsea a trouvé le bon équilibre

Steve Bruce, quant à lui, s’attend à ce que Chelsea défie le titre cette saison après que Lampard ait trouvé le bon équilibre entre la défense et l’attaque à la suite de problèmes de démarrage précoce à la suite d’une virée estivale de transferts qui a coûté plus de 200 millions de livres sterling.

“Ils ont acheté des joueurs exceptionnellement bons, à la fin de la journée, et cela rend la vie un peu plus facile si vous êtes un entraîneur”, a déclaré Bruce.

«Bien sûr, vous devez trouver le bon mélange et le bon équilibre, et ils semblent certainement l’avoir obtenu au cours des dernières semaines – ils n’ont concédé qu’un seul lors de leurs six derniers matchs.

“C’est une très, très bonne équipe et je crois personnellement qu’ils seront là ou à peu près avec les changements qu’ils ont apportés.”

Lampard: ramener la règle des cinq sous

Comme beaucoup de ses contemporains, dont Jurgen Klopp, Pep Guardiola et Ole Gunnar Solskjaer, Lampard a également promis son soutien au retour de la règle des cinq sous pour aider à lutter contre le nombre croissant de blessures cette saison.

«Je pense que c’est quelque chose que nous devons encore aborder avec tous les clubs. Je sais que nous avons eu un vote en début de saison », a-t-il déclaré.

“Rien n’a changé au niveau de notre environnement professionnel depuis que nous avions cinq remplaçants après le redémarrage. En fait, certaines choses se sont resserrées, le calendrier est devenu encore plus chargé.

«Il n’y a pas eu de détente autour de cela et pourtant nous sommes revenus aux trois sous-marins.

“Ma principale préoccupation et elle est soutenue par de nombreux managers, c’est le bien-être des joueurs qui sont soumis à un stress incroyable. En particulier les joueurs de clubs qui évoluent en Europe.

«C’est tous les trois ou quatre jours, semaine après semaine après semaine et nous ne sommes même pas à Noël. Ensuite, le programme de Noël se ressemble et la pause internationale est terminée.

«Je ne veux pas que quiconque pleure des yeux pour les joueurs parce que nous savons à quel point nous avons de la chance de faire ce travail.

“Mais partout ailleurs en Europe et dans le monde, il semble qu’il y ait cinq sous-marins et nous n’en avons pas pour le moment et nous devons revoir cela à mon avis.”

Lampard veut que les premiers lancements soient supprimés

Un Frank Lampard frustré a soulevé de nouvelles préoccupations en matière de bien-être des joueurs lors de sa propre conférence de presse d’avant-match jeudi et a appelé à l’annulation des lancements anticipés après les pauses internationales au cours de cette campagne des plus mouvementée.

“Je suis préoccupé car à travers la Premier League, les blessures augmentent”, a-t-il déclaré. «Les blessures musculaires augmentent, les chiffres sont là si la Premier League veut aller les regarder de près.

“Donc c’est clair. Il y a une corrélation de matchs. Match après match après match. Zéro pré-saison, le calendrier est plus serré. Tout au long de la saison, il y aura ces patchs très chargés et si nous voulons les gérer du mieux que nous pouvons , si nous voulons nous occuper des joueurs et obtenir le produit aussi bien que possible, changez l’heure de 12 h 30. Changez l’heure, ce n’est pas une conversation difficile pour moi.

«La quantité de choses que nous changeons en raison de Covid et de Project Restart et maintenant dans cette saison que nous devons changer parce que ce sont des moments incroyables, alors nous devons continuer à chercher la meilleure façon de le changer. La réponse est donc: arrêtez de parler et agissez en conséquence.

Nouvelles de l’équipe de Newcastle

Steve Bruce a confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match hier que l’attaquant Callum Wilson pourrait jouer un rôle pour les hôtes contre Chelsea après une blessure aux ischio-jambiers subie lors de la défaite 2-0 à Southampton avant la trêve internationale.

Jonjo Shelvey et Matt Ritchie se rapprochent également de leurs retours respectifs en équipe première, mais Ryan Fraser est mis à l’écart avec Martin Dubravka, Dwight Gayle et Paul Dummett.

Avis d’expert: le chroniqueur de Standard Sport Alan Smith

Avec des joueurs qui reviennent du monde entier à des moments différents et avec différents niveaux de fatigue, ce n’est pas le match idéal pour Chelsea.

A peine tout le monde est rentré et ils doivent repartir, prendre un vol vendredi pour le coup d’envoi anticipé de samedi. Pourtant, c’est là que les entraîneurs gagnent leur argent.

Non seulement ils doivent choisir la bonne équipe, mais ils doivent aussi s’assurer que tout le monde revienne en mode club et se souvienne des messages qui avaient été lancés. Frank Lampard commençait tout juste à voir les fruits de son travail avant la pause .

Son équipe de Chelsea s’était resserrée pour concéder moins de buts. Une autre feuille blanche à St James ‘Park signifierait sûrement trois points pour son équipe.

Chelsea XI prédit

Voici comment Standard Sport voit Chelsea s’aligner pour l’affrontement d’aujourd’hui sur Tyneside:

Chelsea a prédit XI (4-3-3): Mendy; James, Zouma, Rudiger, Chilwell; Havertz, Kante, Mount; Ziyech, Abraham, Werner

Prédiction: Newcastle 1-3 Chelsea

Les Bleus étaient sur une lancée avant la trêve internationale, donc la forme en sera évidemment affectée – mais on s’attend à ce que Chelsea marque encore trois points sur la route.

Si Thiago Silva passe à côté, Newcastle espérera ses chances de causer des problèmes.

Pourtant, l’attaque de Chelsea devrait être trop forte, surtout avec Hakim Ziyech est une si bonne forme.

Comment regarder Newcastle vs Chelsea

Chaîne TV: Le match sera retransmis sur BT Sport 1 et BT Sport Ultimate, avec une couverture à partir de 11h30 ce matin.

Diffusion en direct: les abonnés de BT Sport pourront regarder le match en ligne via le lecteur vidéo et l’application BT Sport.

Dernières nouvelles de l’équipe de Chelsea

Chelsea évaluera Kai Havertz et Ben Chilwell avant le match d’aujourd’hui.

Thiago Silva devrait se reposer pour le match de cet après-midi après son voyage avec le Brésil pendant la trêve internationale, tandis que Christian Pulisic se remet toujours d’une blessure aux ischio-jambiers.

Havertz a reçu le feu vert après son test positif au coronavirus plus tôt ce mois-ci, mais s’est entraîné seul dans le but de restaurer la forme physique du match.

Chilwell a subi une légère blessure au dos avec l’Angleterre lors de la défaite de la Ligue des Nations contre la Belgique le week-end dernier, mais devrait être impliqué à St James ‘Park.