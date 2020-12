Ni Zague!, Gabriel Soto entièrement exposé en vidéo | Instagram

Ils ont oublié Zague! Avec la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux sur le bel acteur de feuilleton Gabriel Soto, beaucoup disent que l’ex de Paola Rojas a été oublié.

Et est-ce le beau petit ami de Irina Baeva Il a été exposé sur les réseaux sociaux, où vous pouvez voir une vidéo dans laquelle il est dans un moment très personnel pour lui et qui est beaucoup exposé de Gabriel Soto.

Certaines personnes assurent à cent pour cent que l’homme qui apparaît dans la vidéo est l’acteur blond, puisqu’au moins trois tatouages ​​peuvent être identifiés qu’il montre habituellement dans ses photos sur les réseaux sociaux. Ces tatouages ​​se trouvent sur le bras, la poitrine et la hanche de Gabriel Soto et maintenant sûrement dans l’esprit de ses millions d’adeptes.

Cela peut vous intéresser: Irina Baeva montre son amour avec Gabriel Soto pour son anniversaire

La vidéo dans laquelle vous pouvez voir comment le célèbre se concentre sur son torse et son abdomen bien défini montre beaucoup plus et a tendance à Gabriel Soto dans les réseaux sociaux au petit matin.

Dans les mouvements de la caméra, vous ne pouvez pas voir très clairement le visage de qui filme; cependant, jusqu’à ce que certaines personnes aient capturé le moment, vous pouvez voir le visage de l’acteur.

Jusqu’à présent, on ne sait pas si la vidéo du petit ami d’Irina Baeva avait un destinataire ou comment elle a atteint les réseaux sociaux; ce qui est certain, c’est qu’il a provoqué une énorme émotion.

Jusqu’à présent, l’enregistrement peut être vu sur divers profils Twitter et ni le bel acteur ni Irina Baeva n’ont parlé des images.

Cette vidéo a rappelé beaucoup de ceux diffusés il y a quelques années; à l’époque, le tollé était pour le commentateur et ancien footballeur Zague. L’enregistrement a pris une importance énorme après que beaucoup aient décrit le célèbre comme beau. Ce n’était pas la seule vidéo diffusée par le diffuseur sportif; Cependant, c’était le plus scandaleux étant donné que cela lui a coûté son mariage avec la belle Paola Rojas.

Le scandale est devenu énorme en découvrant que la vidéo était dirigée vers une autre fille et non vers sa femme, qui a également été critiquée pour la situation et a fini par se séparer de lui.

Aujourd’hui, de nombreux internautes disent que Zague sera oublié avec les images de Gabriel Soto puisqu’il a également été décrit comme très gracieux.

Gabriel Soto a maintenu des opinions très partagées sur les réseaux sociaux, ceci après sa séparation de sa femme Geraldine Bazán, avec qui il a eu deux filles et a officiellement commencé une relation avec Irina Baeva.

Selon l’ex de Soto, c’est Irina elle-même qui a clairement indiqué qu’il y avait quelque chose entre elle et Gabriel Soto, son objectif étant sûrement ce qu’elle a réalisé, séparant l’un des couples les plus aimés du show business.

Gabriel Soto et Irina Baeva travaillaient ensemble lorsque le tumulte est venu. Dire de Géraldine BazánC’est grâce à une fête de travail qu’elle a remarqué les regards complices et les insinuations de l’actrice russe envers son mari. Ce jour-là, ils se sont disputés et tout a commencé à s’effondrer.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Cependant, l’acteur blond a toujours précisé à quel point il était responsable et son amour pour ses filles et a répondu de manière très positive à l’entretien et aux autres dépenses qu’il couvre pour ses filles et son ex-femme.

Jusqu’à présent, le couple n’a pas discuté de mariage, malgré le fait que Soto soit déjà un homme libre. Ils affirment que c’est Irina Baeva qui n’a pas voulu rejoindre son partenaire de cette manière avec qui malgré cela elle a une relation très stable.