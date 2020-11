N

iall Horan a déclaré que les travailleurs indépendants de l’industrie de la musique sont confrontés à un «état de choses terrible» avant son «plus grand concert jamais réalisé» pour collecter des fonds pour les équipes en coulisses.

L’ancienne star de One Direction, 27 ans, donnera demain soir un spectacle diffusé en direct au Royal Albert Hall. Il a vendu 90 000 billets pour le spectacle, ce qui en fait l’une de ses plus grandes performances solo à ce jour.

La performance – qui comprendra les succès de son dernier album Heartbreak Weather, sorti en mars – sera filmée sur plusieurs caméras et diffusée dans le monde entier.

Tous les bénéfices de l’émission seront partagés entre l’équipe de tournée de Niall, qui est au chômage, et le fonds de secours #WeNeedCrew, mis en place pour protéger les travailleurs indépendants de l’industrie de la musique à la suite de la pandémie.

(

Niall Horan au Royal Albert Hall

/ Conor McDonnell)

S’exprimant avant la représentation, Horan a déclaré qu’il avait été inspiré pour organiser un concert virtuel après avoir regardé les émissions en ligne similaires de Nick Cave et Dermot Kennedy.

Le chanteur irlandais a déclaré: «Je n’ai pas pu tourner cette année. Je voulais vraiment jouer avant tout [and I] Je voulais donner aux fans l’album qu’ils n’avaient jamais eu et ensuite ça m’est venu – nous pourrions donner tout l’argent à l’équipe. J’avais une grosse équipe et qui a vraiment eu du mal. Beaucoup de gens sont restés assis à la maison sans rien. C’est une situation épouvantable.

One Direction – En images

Le groupe de garçons pop anglo-irlandais One Direction apparaît sur NBC’s Today Show pour sortir son nouvel album “Four” à Universal City Walk à Universal Orlando

.

Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles et Liam Payne arrivant pour la première mondiale de One Direction:

Pennsylvanie

1D devient pop!

Le groupe et réalisateur Morgan Spurlock chuck pop-corn à la presse

Dave Benett

Une direction dans les coulisses de la salle des prix aux MTV Video Music Awards 2013, le Barclay Center de Brooklyn, New York, United States.

Pennsylvanie

SAR Catherine, duchesse de Cambridge rencontre Harry Styles de One Direction. 2014 Royal Variety Performance, au London Palladium, Londres. Animé par Michael McIntyre et en présence de Leurs Altesses Royales le duc et la duchesse de Cambridge

© Matt Frost / ITV

Les chanteurs Zayn Malik (LR), Harry Styles et Louis Tomlinson se produisent en tant que One Direction dans l’émission Good Morning America d’ABC à Central Park à New York

.

L’artiste d’enregistrement Harry Styles of One Direction, gagnant du groupe Pop / Rock préféré / Duo / Groupe, pose dans la salle de presse lors des American Music Awards 2015 au Microsoft Theatre le 22 novembre 2015 à Los Angeles, Californie

.

la pop star Liam Payne qui a parlé pour la première fois de l ‘«horrible anxiété» qui l’a poussé à apparaître en public.

Pennsylvanie

Le musicien Louis Tomlinson se produit sur scène à la “One Direction iHeartRadio Album Release Party” organisée par Ryan Seacrest

. Amérique du Nord

Le chanteur Zayn Malik arrive pour la première britannique de ‘One Direction:

Jonathan Short / Invision / AP

Singer Niall Horan de One Direction, effectue sur scène pendant le iHeartRadio Music Festival 2014 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Amérique.

. pour Clear Channel

Le chanteur Harry Styles de One Direction apparaît sur NBC’s Today Show pour sortir son nouvel album “Four” à Universal City Walk At Universal Orlando à Orlando, Floride, Amérique.

.

Singer Harry Styles of One Direction se produit sur scène pendant le iHeartRadio Music Festival 2014 au MGM Grand Garden Arena le 20 septembre 2014 à Las Vegas, Nevada.

. pour Clear Channel

Niall Horan de One Direction se produit sur scène.

Pennsylvanie

En demande

Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles (de gauche à droite) posent pour les fans

Louis Tomlinson, Harry Styles et Niall Horan de One Direction se produisent au Rumsey Playfield à New York, en Amérique.

.

Le chanteur Louis Tomlinson de One Direction pose avec les fans alors qu’il assiste à la première mondiale “One Direction This Is Us”

. pour Sony Pictures

Harry Styles de One Direction pose avec des fans alors qu’il assiste à la première mondiale “One Direction This Is Us” à l’Empire Leicester Square le 20 août 2013 à Londres,

. pour Sony Pictures

Les musiciens Niall Horan, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Harry Styles de One Direction assistent à la présentation Nickelodeon Upfront 2012 au Rose Theatre, Jazz at Lincoln Center à New York.

.

Idoles américaines

Louis, Harry et Niall se produisent au Rumsey Playfield à New York

.

Éclaté en morceaux

Remise du prix du groupe préféré lors des American Music Awards 2013 (Photo: Kevin Winter / .)

.

Vous convient

Harry Styles améliore son numéro (Photo: Kevin Winter / .)

.

Meilleurs potes

Les garçons se donnent des regards complices

Grande vague

Liam fait du surf à Whale Beach à Sydney

Les habitués du tapis rouge

Les gars savent comment faire fonctionner la caméra

.

Mentor

Simon Cowell et Harry Styles à l’after party de One Direction à Londres

.

Invités étoiles

Divertir le public aux Teen Choice Awards en Californie

.

Horan, dont le premier album solo Flicker est sorti en 2017, a ajouté: «J’adorerais en faire un [show] toutes les nuits. L’équipage est ravi de faire quelque chose. C’est bon de revoir tout le monde dans la salle, souriant.

“Nous sommes à 90 000 billets [sold] maintenant – ce qui est probablement la plus grande performance que j’ai jamais faite. Le Royal Albert Hall est un lieu épique – il ne va pas vraiment mieux que celui de Londres.

Horan, qui a connu la gloire en 2010 dans One Direction avec Zayn Malik, Harry Styles, Liam Payne et Louis Tomlinson, a déclaré qu’il n’était pas nerveux à l’idée de monter sur scène – mais de savoir quoi dire entre les deux.

“C’est la conversation entre les chansons qui me rend nerveux”, at-il dit. “Vous devez être chanteur, auteur-compositeur, interprète… présentateur de slash. Je vais devoir adopter mon meilleur comportement – sinon [the show] devra venir avec un avertissement de langage fort.

“Habituellement, quand tu dis quelque chose [during a gig] tu récupères quelque chose [from the audience] – ce sera comme un tumbleweed au Royal Albert Hall.

L’émission sera diffusée au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe à 20h samedi soir.