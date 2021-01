T

a mère de l’acteur adolescent Archie Lyndhurst a révélé qu’il était décédé d’une hémorragie cérébrale alors qu’il dormait dans sa maison familiale dans l’ouest de Londres.

L’adolescent, qui agissait depuis l’âge de 11 ans et était le fils de la star de Only Fools and Horses, Nicholas Lyndhurst, a joué dans l’émission à succès de CBBC So Awkward en tant que Ollie Coulton et sortait avec sa co-star Nethra Tilakumara.

Sa mère Lucy Lyndhurst a maintenant raconté comment Archie était mort dans son sommeil après une hémorragie intracérébrale causée par un lymphome lymphoblastique / leucémie aiguë.

La maladie est rare et ne tue que 800 personnes par an. Archie n’avait aucun signe de maladie avant sa mort, a déclaré sa famille.

Mme Lyndhurst et son mari Nicholas Lyndhurst, 59 ans, ont découvert les détails de son deuxième post mortem quatre jours avant Noël.

Publiant sur Instagram, elle a écrit: «Il est mort d’une hémorragie intracérébrale causée par un lymphome lymphoblastique / leucémie aiguë.

“Ce n’est pas la leucémie telle que nous la connaissons, le mot Aigu en termes médicaux signifie rapide. Il nous a assuré que personne n’aurait pu faire quoi que ce soit car Archie ne montrait aucun signe de maladie.

«Archie a eu de nombreux saignements au cerveau et le Dr s’est donné beaucoup de mal pour nous rassurer qu’il n’aurait pas souffert comme cela s’est produit dans son sommeil.

Mme Lyndhurst a également partagé des photos d’Archie alors qu’il était jeune enfant et des photos de lui avec Nethra, qu’elle appelait “ l’amour de sa vie ”.

Rendant hommage à son fils unique, elle a déclaré: “Le monde est un endroit très différent sans lui. L’une de mes dernières conversations avec lui portait sur tout ce qui se passait dans le monde, le chaos, la colère sur tous les sujets.

“Il m’a regardé avec ses immenses yeux bleus émouvants, a secoué la tête et a dit:” Tout ce dont le monde a besoin, c’est d’amour Mama, c’est si facile d’aimer “.

«Il aimait la vie, il valorisait tout le monde et chaque instant qui lui était donné. Il chantait toujours et avait une telle énergie et passion dans tout ce qu’il faisait.

«Faire partie de sa vie a été le plus grand honneur fou de joie. Il nous manque tous les jours et le fera toujours. ”

La police a été appelée «à signaler un problème de protection sociale» le 22 septembre et le jeune acteur a été déclaré mort sur les lieux. Sa mort a été traitée comme «inexpliquée mais pas suspecte».

La famille a déclaré qu’il avait été inhumé dans une «petite chapelle» en novembre.

En publiant sur Instgram sa mère a écrit en novembre: «Nick et moi serons avec lui dans une petite chapelle pour l’envoyer dans la première partie de son prochain voyage.»