imto-maker Nichols a révélé que les parents se sont tournés vers les boissons traditionnelles de style scolaire pour garder leurs enfants hydratés tout au long de leurs journées d’éducation à la maison.

Le nouveau patron de la société cotée à l’AIM, Andrew Milne, qui a pris ses fonctions le 1er janvier après la démission de l’ancien patron Marnie Millard, a déclaré au Standard que le groupe de boissons non alcoolisées avait vu ses ventes de courges augmenter de 24% en 2020.

La société basée à Merseyside, qui vend Vimto dans 85 pays à travers le monde et possède également les boissons Sunkist et Levi Roots, a également déclaré que sa marque phare avait connu une «forte croissance» au Royaume-Uni malgré la pandémie.

Milne a déclaré: «La très bonne performance est venue de notre activité de squash, où nous avons progressé de 24% – surperformant le marché de 11 points de pourcentage. C’était vraiment positif et quelque chose dont nous étions très heureux.

«Les gens sont plus à la maison et consomment donc davantage de produits comme la courge, parce que a) ils sont considérés comme sains en raison de la quantité d’eau que vous ajoutez, et b) parce qu’ils sont considérés comme des produits de bonne valeur que les parents peuvent donner à leurs enfants.

La société prévoit désormais d’investir davantage dans ses marques de squash, a déclaré Milne.

La nouvelle est intervenue alors que la société affichait des revenus en baisse de 19,3% à 118,7 millions de livres sterling au cours de l’année se terminant le 31 décembre, avec une chute de 84% des ventes du secteur de l’hôtellerie au quatrième trimestre alors que le pays était confronté à des restrictions de niveau 3 et 4.

Nichols a réduit ses dépenses et procédé à un examen de ses activités depuis le début de la pandémie.

Milne a souligné les réserves de trésorerie de la société de 47,3 millions de livres sterling – contre 40,9 millions de livres sterling à la fin de l’année précédente, et de fortes ventes dans les supermarchés.

Il a déclaré que Nichols avait été protégé dans une certaine mesure des pires effets de la pandémie par son modèle commercial diversifié, qui incluait déjà une concentration sur la vente au détail à domicile.

«Nous avons la chance d’avoir toujours eu une stratégie à long terme avec un modèle commercial diversifié. Nous avons une entreprise solide avec les supermarchés, les discounters et les grossistes, et nous avons nos activités hors domicile et nos activités internationales, de sorte que nous n’avons jamais eu tous nos œufs dans le même panier », a-t-il déclaré.

«Nous avons été satisfaits de notre génération de trésorerie et du bilan renforcé que cela nous donne. Dans l’ensemble, soutenus par la solidité de notre modèle commercial diversifié, bien que l’année dernière ait été difficile, et que le premier trimestre de cette année avec la fermeture de l’industrie hôtelière sera à nouveau difficile, nous sommes très confiants sur le moyen et long terme. plans stratégiques que nous avons mis en place. »

Nichols publiera les résultats préliminaires de 2020 le 3 mars.