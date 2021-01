Oui

ah, non, eh bien … »Michael Gove semblait bel et bien acculé alors qu’il tentait de justifier les actions du gouvernement lors de l’émission du petit-déjeuner LBC de Nick Ferrari hier. Tout ce que Ferrari a fait, c’est poser une question simple: à savoir, pourquoi le gouvernement a-t-il fait demi-tour sur la fermeture des écoles cette semaine?

«Michael Gove est rusé et doué pour défendre des lignes difficiles», me dit Ferrari, soutenu après avoir quitté les antennes. «Mais c’est mon travail de souligner l’absurdité du demi-tour. Les parents repassaient les uniformes de leurs enfants parce qu’on leur avait dit que les écoles étaient sûres. Quelques heures plus tard, alors que nous terminions nos œufs écossais du soir, les écoles ont fermé. Avec l’apprentissage à domicile, il y a un fossé qui s’ouvre entre les pauvres et les enfants de la classe moyenne et cela me bouleverse. Je ne sais pas comment les enfants sans ressources rattraperont leur retard. »

Tout au long de la pandémie, Ferrari a obstinément épinglé les politiciens sur les moindres détails de leur politique, notamment en faisant dire au secrétaire à l’environnement George Eustice qu’un œuf écossais comptait comme un repas substantiel. Son émission est diffusée à plus de 1,3 million d’auditeurs chaque jour de la semaine et est une radio de service public – les points sérieux sont emballés avec des slogans de style tabloïd percutants et Ferrari aime se battre avec les politiciens. Il prétend qu’il ne fait pas d’heures de préparation autres que la lecture médico-légale des journaux. “Je suis juste assis là, à réfléchir avec un café.” Il rit avant de faire un point plus sérieux. «Pour le moment, il existe un contrat entre le gouvernement et le peuple. Ils nous ont demandé quelles pourraient être les six semaines les plus difficiles que nous ayons eues. Nous devons donc voir qu’ils respectent l’administration du vaccin et c’est le travail des médias de demander quotidiennement combien de jabs ont été effectués. Il est en train de faire des calculs pour voir si les prédictions du premier ministre sur le nombre de personnes que nous pouvons vacciner sont exactes. «Espérons que cette semaine, nous vaccinerons environ 5 000 personnes. Si c’est vrai, c’est plus que le reste de l’Europe réuni. Il y a d’énormes défis, mais nous devons tempérer cela en pensant à ce que nous avons bien fait aussi.

Malgré les demi-tours du gouvernement, Ferrari est «heureux de dire que je suis un fan de Boris Johnson». Johnson est un habitué de l’émission de Ferrari depuis qu’il est maire et ils se textent de temps en temps. «C’est un conservateur libéral et vous pouvez voir sur son visage qu’il déteste faire [decisions to lock down], cela va à l’encontre de ses sentiments les plus intimes. Il est tombé dans le piège de trop promettre et de livrer trop peu mais il y avait un ton différent lundi. Il a tempéré son discours sur les «hautes terres ensoleillées» avec plus de «si». »

Ferrari revient sur «le brillant travail de vente que Boris a fait avec les Jeux olympiques». Mais sûrement Covid et le Brexit sont-ils à un niveau différent des blagues sur l’odeur du waff? «Il est revenu trop tôt après avoir eu Covid. Comme tous les chefs de la direction, il pensait qu’il devait être de retour derrière son bureau. Cela a informé une partie de sa prise de décision, mais il a l’air plus téméraire maintenant. Son expérience dans les journaux l’a rendu robuste et il est extrêmement compétitif. Ce dont nous avons besoin de la part de notre dirigeant, c’est qu’il soit un vendeur brillant, qu’il soit vu dans le monde entier pour susciter l’enthousiasme, la confiance et un sentiment d’affection. Nous sommes potentiellement très bien avec Boris.

Quand Boris Johnson était dans l’émission, nous avons dû verrouiller sa chaise au sol comme ils le font dans les salles d’interrogatoire de la police pour qu’il ne puisse pas la faire glisser et essayer de regarder mes notes.

Ferrari, 61 ans, parle de Johnson comme s’il était un élève coquin mais néanmoins charmant. «Chaque fois qu’il est dans l’émission, il entre dans le studio et dit:« Ah, le bureau du directeur ». Il faisait glisser la chaise, essayait de fouiller dans mes notes et regardait l’écran où nous avons des questions d’auditeurs qui veulent lui dire qu’il est un Herbert complet. Ils ont protégé le studio par Boris, jetant la chaise au sol – «comme ils le font dans les salles d’interrogatoire de la police» – pour qu’il ne puisse pas se mêler.

Ferrari se plaît à raconter ces anecdotes, dans des tons conspirateurs. C’est sa voix que les gens reconnaissent: «Je peux rarement passer par Marks & Spencer sans que quelqu’un dise:« C’est vous, n’est-ce pas? », Dit-il. «Je dis généralement: ‘Eh bien, ça pourrait l’être à moins que je ne vous doive de l’argent’.» Il ajoute fièrement qu’il s’est habillé pour notre séance photo, dans un foulard lilas «de la boutique préférée de Joan Collins à Saint Tropez». C’est plutôt un look des années 90, comme s’il avait emprunté l’un des pashminas de Bridget Jones.

Même si Ferrari admire le PM, il «s’est immédiatement réchauffé vers Keir Starmer». «C’est un bon type – le premier dirigeant travailliste depuis peut-être Clement Attlee à m’envoyer une carte de Noël. Ferrari a essayé de créer des liens avec Starmer sur la façon dont leurs deux parents avaient des ânes. «J’ai mis au monde un poulain», se vante Ferrari. «Et je suis le seul présentateur de petit-déjeuner à pouvoir tondre un mouton. Je voulais être vétérinaire quand j’étais jeune parce que la nôtre avait un break fantastique. (Ferrari a maintenant une Jaguar). Mais Starmer était alarmé par son histoire sur la façon dont, quand il était plus jeune, il avait fini par se faire vacciner par un vermifuge dans son bras.

Le seul politicien qui ne viendra pas dans l’émission est le maire de Londres. Ferrari a livré des diatribes contre «l’incompétence» de Sadiq Khan sur la lutte contre le crime au couteau et sa politique verte, mais le maire n’a pas été sur le salon pour répondre de lui-même depuis 2016. C’est la résolution du nouvel an de Ferrari «d’attirer Sadiq sur».

«J’adorerais que mes auditeurs puissent présenter leurs arguments au maire et je pense que cela profiterait à Sadiq Khan avec l’élection du maire à venir», déclare Ferrari. «Les auditeurs ne sont pas assis là à rugir de colère contre lui. Il n’obtiendrait pas 30 minutes de dénigrement, c’est ennuyeux à la radio, et il y a beaucoup de gens en faveur de sa politique verte, c’est incroyable. Je n’ai aucun sentiment d’animosité personnelle envers lui. Je sens qu’il pourrait avoir un petit peu envers moi.

Que demanderait-il à Khan? «Êtes-vous convaincu que la politique routière n’aggrave pas l’air? Je pense que nous compressons trop le trafic sur certaines routes. Comment allez-vous remettre Londres sur le devant de la scène en tant que plus grande ville du monde? Il devrait venir à l’émission pour les gens de Londres – je prendrai même le risque de déboulonner la chaise pour lui et je lui achèterai un de ces cafés à 28 $ que Meghan Markle vend.

Le refus de Khan de participer à l’émission incite-t-il Ferrari à sympathiser avec le programme Today, maintenant que les ministres hésitent à en parler? «Il y a un sentiment d’arrogance parmi certains médias audiovisuels: ils cliquent des doigts et le PM fait immédiatement la queue pour eux. C’est une question de choix de savoir si les politiciens parlent. Mais s’ils restent à l’écart pendant des mois, c’est tout simplement ridicule. Cela s’applique à Sadiq.

Il est intrigué par la nouvelle organisation du gouvernement, avec Allegra Stratton travaillant comme attachée de presse bien que son nouveau travail ne soit «pas quelque chose que j’aurais aimé faire». “Cela ne fonctionnera que si elle peut se tisser dans le tissu – il est juste qu’elle connaisse les rouages ​​de la façon dont les décisions qu’elle défend sont prises.”

L’une des questions habituelles de Ferrari pour les politiciens est de savoir combien coûte une pinte de lait. Ils savent s’y attendre et arrivent au studio tous briefés. Alors connaît-il la réponse? «95p», dit-il. “Est-ce correct? Pour le régulier. Je ne vais pas au bio. Ferrari aime faire les courses. Il a deux fils, l’un dirige des studios de fitness et l’autre est au cinéma. Lui et leur mère, Sandra, sont divorcés et il vit avec sa petite amie; «Clare sans i», qui a 15 ans sa cadette. Il l’appelle malicieusement «la jeune femme avec qui je sors». Clare Patterson travaille également à la radio, en tant que productrice de contenu de marque. Elle s’oppose à sa routine matinale. «J’ai trois réveils réglés à moins de cinq minutes l’un de l’autre», déclare Ferrari. «Clare a lu une interview avec Piers Morgan où il a dit que la raison pour laquelle son mariage avait survécu était que lorsque son alarme sonne, il s’habillait dans la chambre d’amis et elle était amoureuse de l’idée que je devrais le faire, mais je ne le ferai pas.

La rédaction d’un journal national était l’ambition de Ferrari en grandissant. Son père, Lino, a fondé l’agence de presse Ferrari. Ferrari se souvient de dîners où les collègues de son père racontaient des histoires trop scandaleuses à imprimer. Ferrari a commencé comme journaliste au Sunday Mirror, puis est devenu rédacteur en chef de la page The Sun’s Bizarre. Il a un flux constant d’anecdotes de cette époque. Son préféré est le moment où le rédacteur en chef de The Sun, Kelvin MacKenzie, a déclaré qu’il ne se souciait pas de ce qu’il fallait pour obtenir une interview de Roger Moore, alors Ferrari s’est envolée pour l’Inde et a trouvé un emploi en tant que suppléant sur Octopussy. «Roger Moore était assis en train de fumer un cigare, alors que les enfants lui tendaient du papier pour des autographes. Un enfant lui a rendu le papier. Avec des sourcils interrogateurs, il a dit en le signant à nouveau, »(Ferrari imite sa voix de baryton),« Deux des miens valent celui de Sean Connery ».

Ferrari a commencé son spectacle LBC en 2001. «Je ne pensais pas que j’allais atteindre 20 ans», dit-il. “L’industrie de la radio non plus, mais nous avons gardé la face.” L’industrie est plus égalitaire qu’à ses débuts. Il est «démodé» d’être un gentleman. «Je tiens des portes pour les femmes – Clare ne savait pas ce que je faisais lorsque j’ai commencé à marcher à l’extérieur d’elle sur les routes. Elle pensait que je m’enfuyais. Il est pragmatique en matière d’égalité de rémunération. «Cela ne peut pas être juste si une personne gagne trois fois plus qu’une autre pour le même travail, mais je serais prudent. Les médias sont une entreprise étrange.

Comment compte-t-il fêter ses 20 ans sur LBC? «Je ne le ferai pas. Et je ne regarde pas les chiffres d’écoute. Comme les managers de football, je m’en tiens au résultat actuel. Je suis occupé à m’inquiéter de chaque jour et des 20 prochaines années. À l’heure actuelle, nous devons présenter aux auditeurs la réalité, mais aussi leur donner de l’espoir. C’est le plus sombre avant l’aube mais nous allons passer.