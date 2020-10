Les Chicago Bears ont maintenant une fiche de 5-1 après avoir battu les Panthers de la Caroline dimanche, et Nick Foles a montré son amour à l’artiste hip-hop Meek Mill. Après le match, Foles a expliqué comment l’équipe avait joué une chanson de Meek Mill. Foles faisait partie de l’équipe des Eagles de Philadelphie qui a remporté le Super Bowl lors de la saison 2017-18, et Meek Mill, originaire de Philadelphie, était l’artiste de choix quand ils étaient dans les vestiaires.

“Cela m’a rappelé un peu Philly, vous savez,” dit Foles. “Je ne vais pas mentir, ça a fait couler mon jus, alors crie à Meek.” Foles a également déclaré que la chanson de Meek Mill qui jouait dans le vestiaire était “Dreams and Nightmares”. “Cela m’a rappelé un souvenir passionnant”, a ajouté Foles. “J’aurais pu me lever et danser un peu. Je suis plus country, peut-être un peu de rap chrétien. Mais je vais vous dire ce que, si Meek continue avec cette chanson, je roule.”

“Je suis plutôt country, peut-être du rap chrétien, mais je vous dirai que si @MeekMill invente cette chanson, je me mets en route.” 😂 pic.twitter.com/6hXn1OuvWq – SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) 19 octobre 2020

Foles est heureux car les Bears ont le deuxième meilleur record du NFC. Et bien que les victoires n’aient pas été jolies, une victoire est une victoire dans la NFL. “Préférez-vous perdre jolie ou gagner moche?” Foles a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match. “Je pense que nous préférerions gagner moche.” L’entraîneur-chef des Bears, Matt Nagy, a déclaré que l’équipe avait une fiche de 5-1 après la victoire de dimanche et a déclaré que l’équipe devait travailler sur certaines choses pour aller de l’avant.

“Nous savons que dans tous les domaines en attaque en ce moment, nous pouvons améliorer différentes choses, et c’est tout le monde, moi y compris”, a déclaré Nagy lors d’une conférence de presse aux journalistes lundi. «J’ai vu hier, j’ai vu ce que Nick (Foles) a dit, qu’est-ce qu’il a dit, ‘Préférez-vous gagner moche ou perdre jolie?’ Ce genre de résumé là-haut. Mais la meilleure partie de ce qu’il a dit, n’est-ce pas, c’est que nous nous soucions tous, et nous devons tous faire tout ce que nous pouvons pour régler ce problème. ” Depuis 2000, les Bears ont atteint les séries éliminatoires à cinq reprises, dont un Super Bowl lors de la saison 2006. Leur seule victoire au Super Bowl remonte à la saison 1985, mais l’équipe a remporté un total de neuf championnats de la ligue.