Nick McGlashan, qui est apparu dans la série Discovery Deadliest Catch, est décédé subitement dimanche. Selon sa famille et le médecin légiste de Nashville, dans le Tennessee, qui ont confirmé la nouvelle à TMZ, McGlashan est décédé dimanche. Pour le moment, aucune cause de décès n’a été annoncée. Il avait 33 ans.

La sœur de McGlashan a également partagé la nouvelle de son décès sur Twitter, où elle a publié une note sombre rendant hommage. Dans le message, elle a confirmé que McGlashan était «décédé». Elle a dit “c’est la chose la plus difficile que j’ai jamais eu à traverser” et a demandé à ses abonnés de “s’il vous plaît, serrez vos proches”.

McGlashan, un pêcheur de septième génération, est apparu dans la série Discovery Channel de 2013 à 2020, apparaissant en tant que chef de pont dans un total de 78 épisodes. Cependant, ses débuts dans l’industrie du crabe ont commencé des décennies plus tôt, avec les racines de sa famille dans l’industrie. Nommé d’après son grand-oncle, qui, selon sa biographie Discovery, “a travaillé sur le premier bateau qui aurait été le pionnier de l’industrie du crabe aux États-Unis, le F / V Deep Sea”, McGlashan a commencé à pêcher le crabe sur la mer de Béring à l’âge de 13 ans. F / V Westling. En 2011, McGlashan a commencé à travailler pour Wild Bill sur le Kodiak, gagnant rapidement le respect de Bill. Il dirigeait l’équipage lorsque Bill dirigeait le Cape Caution et quand il a finalement acheté le Summer Bay.

“Nick est connu pour ses plaisanteries pleines d’esprit, travaillant à travers la douleur et n’arrêtant pas le travail jusqu’à ce qu’il soit terminé”, lit en partie sa biographie. “Il a également permis au bateau de faire face à toutes sortes de problèmes mécaniques, en fabriquant des solutions rapides à la volée. Nick a une riche expérience de la pêche et, selon le capitaine Bill, est la quintessence d’un vrai crabe.”

La biographie de McGlashan a noté qu’il a également lutté pendant des années avec la dépendance à l’alcool et aux drogues. Il a été retiré d’une partie de la saison 13 de la série Discovery en raison de ces difficultés et il est entré en cure de désintoxication. McGlashan a déclaré que sa dépendance était devenue si grave qu’il buvait un demi-gallon de vodka et consommait un gramme de méthamphétamine et 2 grammes d’héroïne en une seule journée. Selon sa biographie, McGlashan “s’est battu sans cesse pour rester sobre et adopter un nouveau style de vie sobre et est maintenant tellement engagé dans son rétablissement qu’il inspire les autres à eux-mêmes.”

Le décès de McGlashan n’est que le dernier à avoir fait vibrer la série Discovery cette année. Son camarade Deadliest Catch, Mahlon Reyes, également matelot de pont, est décédé en août après avoir subi une crise cardiaque. Il avait 38 ans.