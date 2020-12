Exclusif

Nick McGlashan, un pêcheur de 7e génération qui a joué dans “Deadliest Catch” est décédé … TMZ a appris.

Le médecin légiste et sa famille disent à TMZ … Nick est décédé dimanche à Nashville. La cause du décès n’a pas été déterminée.

Nick est apparu dans l’émission pendant des années … de 2013 à 2020, dans 78 épisodes.

La famille de Nick a une histoire de la mer. Son grand-oncle a travaillé sur le premier bateau de l’industrie américaine du crabe. Deux de ses tantes étaient des crabiers … dont l’un a été perdu en mer après le naufrage du bateau.

Quant à Nick … il a commencé à pêcher le crabe à l’âge de 13 ans. Nick a rapidement gagné ses galons et a piloté le Cape Caution … pour finalement passer au Summer Bay.

Nick était une figure implacable sur le bateau. Rien ne pouvait l’arrêter … pas de douleur, rien. Il n’a jamais abandonné … même lorsque le bateau avait des problèmes mécaniques périlleux.

Il a lutté pendant des années avec la dépendance à l’alcool et à la drogue … ça a déjà été assez grave, il a été suspendu d’une partie de la saison 13 et a fini en cure de désintoxication. La situation est devenue si grave qu’il a dit qu’il buvait un demi-gallon de vodka et qu’il avait pris un gramme de méthamphétamine et 2 grammes d’héroïne en une seule journée. Il s’est efforcé de rester sobre et a dit qu’il essayait d’inspirer les autres à se purifier.

Le spectacle a eu son lot de tragédies. Nous avons cassé l’histoire … Mahlon Reyes est décédé en août après souffrant d’une crise cardiaque.

Nick avait 33 ans.

DÉCHIRURE