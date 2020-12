La star de Deadliest Catch, Nick McGlashan, serait décédée à l’âge de 33 ans, et la star de télé-réalité a tweeté à propos du “traumatisme” quelques semaines à peine avant sa mort subite. Le 9 décembre, McGlashan a tweeté: “Le traumatisme me fait m’endormir au hasard. Cela me réveille également au hasard. Naviguez prudemment.”

Lundi, TMZ a rapporté que la famille de McGlashan avait confirmé sa mort. Le point de vente a rapporté que la famille du célèbre crabier avait révélé qu’il était décédé à Nashville. «Mon frère Nick est décédé», a écrit la sœur de McGlashan dans un tweet. «C’est la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à traverser. S’il vous plaît, serrez vos proches. À l’heure actuelle, la cause du décès de McGlashan n’a pas été signalée, TMZ notant au moment de leur rapport qu’elle était encore indéterminée.

“Nick venait d’une longue lignée de crabiers et était connu pour sa grande profondeur de connaissances. Il avait également un sens de l’humour aiguisé même dans les conditions les plus difficiles”, a déclaré Discovery à propos de la star de #DeadliestCatch Nick McGlashan https://t.co / v2O5aUrr6D pic.twitter.com/o0L2okkKaC – The Hollywood Reporter (@THR) 28 décembre 2020

En 2017, McGlashan a parlé de ses problèmes de drogue et d’alcool, révélant dans un essai du Chosen Magazine qu’il était allé en cure de désintoxication en 2016, dans le but d’obtenir de l’aide pour ses problèmes de dépendance. «Le 11 novembre à 23 h 11, j’ai franchi les portes d’un établissement de traitement; la chose la plus effrayante que j’ai jamais faite, (mais) aussi la meilleure chose que j’ai jamais faite», a-t-il courageusement partagé. “J’étais brisé, sans espoir, sans amour, sans force ni honnêteté, tout ce que ma maladie m’avait caché.”

La star de télé-réalité, qui est apparue sur Deadliest Catch de 2013 à 2020, a également parlé franchement de la gravité de sa dépendance avant de se faire soigner. «J’ai eu trois overdoses dans ma dépendance et un alcoolique lourd», a-t-il écrit. “Mon auto-toxicomane me tuait et j’avais du mal à mourir.”

McGlashan a ensuite révélé: “Quand j’ai cessé d’être un toxicomane actif, je buvais un demi-gallon de vodka, tirant deux grammes d’héroïne et un gramme de meth chaque jour. Mon esprit, mon corps et mon esprit étaient tellement malades, J’ai accueilli ma propre mort, j’étais prêt à mourir. Beaucoup de toxicomanes justifient leur drogue de choix. “

Concluant son essai, McGlashan a écrit: «Vivre mon programme ne consiste pas seulement à ne plus utiliser, il s’agit d’être heureux, de ressentir de l’amour, d’aimer, d’être en paix avec moi-même et d’être un homme meilleur que je ne l’étais hier. Ne pas utiliser est devenu un sous-produit de ma nouvelle vie que je construis sur ce fond de pierre solide où j’étais il y a moins de six mois. Quand je regarde ma vie et que je me sens en paix avec les changements que j’ai faits, c’est la guérison. “