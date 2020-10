Nick Saban est de retour en action! L’Alabama Crimson Tide affrontera les Georgia Bulldogs samedi soir dans l’un des matchs les plus attendus de la saison – quelques jours après que des inquiétudes se soient manifestées concernant le fait que Saban ait raté le match après avoir été testé positif au COVID-19. Cependant, l’entraîneur-chef a été autorisé à revenir samedi après-midi après avoir reçu trois tests négatifs.

Selon ESPN, Saban a appris qu’il avait été autorisé peu avant 12h30 HE. Il a immédiatement quitté son domicile et s’est rendu à l’hôtel de l’équipe avec un soldat à ses côtés. Il a pu rejoindre les réunions d’équipe vers 13 h HE. Il mènera désormais le Crimson Tide au deuxième rang dans la bataille contre les Bulldogs n ° 3.

“En raison du fait que Coach Saban est resté complètement exempt de symptômes et a eu cinq tests PCR négatifs, répartis entre deux laboratoires distincts, le test initial de mercredi est considéré comme un faux positif selon les protocoles de la SEC”, a déclaré le médecin de l’équipe, le Dr Jimmy Robinson. . “… Conformément au protocole SEC Return to Activity and Medical Guidance Task Force et avec l’approbation du groupe de travail sur la santé et la sécurité du système de l’Université de l’Alabama, l’entraîneur Saban est médicalement autorisé à reprendre ses activités en toute sécurité avec effet immédiat.”

Cette histoire se développe.