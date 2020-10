Mercredi après-midi, l’Université de l’Alabama a annoncé que l’entraîneur en chef de football Nick Saban avait été testé positif au COVID-19. La nouvelle intervient quelques jours avant un match très attendu avec la Géorgie n ° 3. Saban s’auto-isolera afin de protéger sa famille tandis que l’entraîneur adjoint Steve Sarkisian mènera l’équipe dans le match de samedi soir, à condition que cela se déroule comme prévu.

“J’ai appris plus tôt cet après-midi que j’avais été testé positif au COVID-19”, a déclaré Saban dans un communiqué. «J’ai immédiatement quitté le travail et isolé à la maison. Pour le moment, je n’ai aucun symptôme relatif au COVID, et j’ai fait un autre test PCR pour confirmer mon diagnostic. J’ai informé notre équipe de mon test positif à 14 heures aujourd’hui sur un Zoomez sur l’appel et faites-leur savoir que le coordinateur offensif Steve Sarkisian supervisera les préparatifs du complexe pendant que je travaille à domicile.

Avec la nouvelle de son diagnostic, les utilisateurs de Twitter ont immédiatement commencé à se disputer. Beaucoup ont dit que l’entraîneur-chef irait bien et ont comparé le coronavirus à la grippe commune. D’autres étaient fortement en désaccord et ont déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que la saison de football se poursuive. Les discussions se sont poursuivies tout au long de l’après-midi et dans la soirée, la politique étant également devenue un sujet de discussion.

Nick Saban a eu le Covid … Je ne pense pas que la NCAAF va courir toute la saison – Thee Filthy Cent AKA Kyrie Perving (@DonPaterfamili) 14 octobre 2020

Sooooo, si Nick Saban a le COVID, cela ne ferait-il pas une mauvaise idée pour le match Alabama / Géorgie d’avoir lieu samedi – Ryan S Pumpkins 👻🎃 (@TheChewDefense) 14 octobre 2020

Avec plusieurs équipes ayant des épidémies de COVID-19, la saison de football suscite des inquiétudes. La Floride et LSU ont eu un match reporté, tout comme Baylor et Oklahoma State. L’objectif est que la saison se poursuive comme prévu, mais les fans doutent que cela se produise avec des tests encore plus positifs.

Nick Saban va battre le coronavirus 67-3 et ne tirer aucun des partants jusqu’au dernier entraînement du 4ème quart-temps – Brennan (@bemerky) 14 octobre 2020

Désolé d’entendre Nick Saban testé positif au COVID. Prier pour un rétablissement rapide. Guérissez bientôt SIR 🙏🙏❤ – 🔴⚫Dawg Pound🔴⚫ (@ Dawgs47) 14 octobre 2020

Mais les revenus du département des sports sont primordiaux. Ces bonus aux administrateurs DOIVENT être payés. – onlinesavant (@onlinesavant) 14 octobre 2020

Annulez chaque saison dans l’hémisphère occidental – Ron 🌹 (0-16) (@ronoIogy) 14 octobre 2020

Bien joué – eliminoP (@eliminoP) 14 octobre 2020

Ou il mourra, ça pourrait aller dans les deux sens compte tenu de son âge. Les gens «se calment» est la raison pour laquelle cela ne disparaîtra jamais tant qu’il n’y aura pas de vaccin. – Bruisermoore (@bruisermoore) 14 octobre 2020

Il n’est pas «malade»

Il a été testé positif. Qu’y a-t-il exactement à prendre au sérieux? – Chuck Williamson (@chuckdubya) 14 octobre 2020

Nous allons maintenant au cabinet du médecin où Nick Saban vient d’apprendre qu’il a été testé positif pour # COVID19 et ses demandes de révision et d’annulation des résultats du test ont été refusées. pic.twitter.com/vOSn5zJERV – Le frère de Joe Porter (@joeportersbro) 14 octobre 2020

