L’entraîneur de l’Alabama Crimson Tide, Nick Saban, a été testé positif au COVID-19 mercredi et ne participera pas au match de l’équipe contre les Bulldogs de Géorgie samedi soir. Saban est apparu dans son émission de radio hebdomadaire jeudi soir et a parlé de sa santé. Il a dit qu’il ne ressentait aucun symptôme et qu’il cherchait à faire partie du jeu d’une manière ou d’une autre.

“Je vais très bien”, a-t-il déclaré comme rapporté par ESPN. “Je n’ai aucun symptôme. Je n’ai pas de fièvre.” Selon les règles de la NCAA, Saban ne peut avoir aucune communication avec le personnel d’entraîneurs pendant le match en raison de son avantage concurrentiel. Cependant, si Saban a trois tests négatifs, dont les deux seconds sur une période de 24 heures, il pourrait être autorisé à revenir avant le match. Saban veut être là-bas avec son équipe alors qu’ils jouent dans ce qui pourrait être le plus grand match de la saison.

“Je détesterais ne pas être au match samedi si c’est ce que cela s’avère être”, a déclaré Saban. Il a également ajouté qu’il “ne semble pas tout à fait correct” qu’il ne puisse pas communiquer avec son staff ou ses joueurs pendant un match en quarantaine. L’entraîneur six fois vainqueur du championnat national a supervisé l’entraînement via Zoom mercredi et jeudi.

«Il existe des moyens de faire cela pour ne pas mettre quiconque en danger», a-t-il déclaré. “Mais je crois aussi en la sécurité de tous les gens … il faudrait donc qu’il y ait des choses logistiques à régler.” Saban a également montré sa reconnaissance à ceux qui l’ont contacté au cours des deux derniers jours. «Le soutien de tant de personnes de partout aux États-Unis – appels téléphoniques, SMS, e-mails – a été merveilleux», a-t-il déclaré. «C’est très enrichissant les relations que vous avez nouées au fil des ans et tant de gens qui seraient préoccupés par votre bien-être, et j’apprécie vraiment cela et je veux que tout le monde le sache.

Jeudi, l’équipe a publié une déclaration sur la santé de Saban, qui déclarait: “L’entraîneur Saban a été évalué par le médecin de notre équipe le Dr Jimmy Robinson aujourd’hui. L’entraîneur reste asymptomatique à ce stade et va bien. rester dans le protocole de test SEC tout en étant évalué quotidiennement. ” Saban est l’entraîneur-chef de l’Alabama depuis 2007. Il a remporté cinq titres nationaux avec l’équipe et a également remporté une tuile lorsqu’il était entraîneur-chef à LSU.