dernières nouvelles

Entraîneur-chef de l’Alabama Nick Saban a été diagnostiqué avec un coronavirus – ceci à peine 3 jours avant le match ÉNORME de Tide contre la Géorgie.

L’école a fait l’annonce mercredi … disant à la fois Saban et le directeur sportif Greg Byrne avait été testé positif et sont immédiatement mis en quarantaine.

Saban a déclaré dans un communiqué qu’il ne présentait aucun symptôme à partir de ce moment … et qu’il subissait d’autres tests pour s’assurer que ses résultats n’étaient PAS des faux positifs.

“J’ai appris plus tôt cet après-midi que j’avais été testé positif au COVID-19”, a déclaré Saban, 68 ans.

“J’ai immédiatement quitté le travail et isolé à la maison. Pour le moment, je n’ai aucun symptôme relatif au COVID, et j’ai fait un autre test PCR pour confirmer mon diagnostic.”

“J’ai informé notre équipe de mon test positif à 14 heures aujourd’hui lors d’un appel Zoom et je leur ai fait savoir que le coordinateur offensif Steve Sarkisian supervisera les préparatifs au complexe pendant que je travaille à domicile.”

Byrne a également publié une déclaration disant: «Nous avons fait preuve de diligence en ce qui concerne le port de masque et la distanciation sociale depuis le début et nous voulons continuer à vous encourager tous à prendre les précautions nécessaires pour aider à arrêter la propagation de ce virus pour vous et votre entourage. “

Bien sûr, mis à part les effets potentiels du virus sur les deux employés de Bama … les tests pourraient avoir un impact drastique sur la saison 2020 de Tide.

La Géorgie a une fiche de 3-0 et est largement considérée comme la plus grande menace de l’Alabama pour une couronne de la SEC cette saison … et jouer les Bulldogs sans Saban sur la touche ne facilitera pas l’obtention d’un W.

Le coup d’envoi est prévu samedi à 19 h 00 (heure de Paris)