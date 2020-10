Nicki Minaj célèbre l’arrivée de son bébé avec son mari | .

Il a été récemment partagé qu’elle était la chanteuse et la rappeuse Nicki Minaj, Elle est devenue maman avec son mari Kenneth “Zoo” Petty, c’est leur premier enfant ensemble.

Jusqu’à présent, il y a très peu d’informations concernant le petit bébé, on ne sait pas s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille et son nom non plus, la seule information connue est qu’il est né mercredi dernier.

La nouvelle de sa grossesse a surpris ses followers, car elle n’avait montré aucune information jusqu’en juillet dernier où elle a écrit quelques mots.

Une photographie où elle était déjà enceinte grâce à une séance photo spectaculaire, la description disait «amour mariage et landau».

La session de la chanteuse rappelait assez l’un des messages qu’elle avait adressés à Beyoncé, lorsqu’elle a publié en 2017 qu’elle était enceinte de ses jumeaux, ce qui était une excellente session, un peu similaire, cependant Nicki lui a donné son style unique.

L’interprète de “Anaconda” a publié environ quatre photographies présentant sa grossesse, bien qu’elle n’ait pas partagé le sexe de son bébé, on pense qu’il s’agit d’une fille en raison des couleurs qu’elle utilisait pour s’accompagner dans sa séance photographique, c’étaient des tons pastel et des roses, en plus de diverses fleurs dans leurs tenues.

La dernière publication qui a été faite sur son compte Instagram officiel était une vidéo qui a été téléchargée le 1er août, à partir de là, il a partagé de vieilles photos.

Il y a un peu plus d’un an, la rappeuse a partagé avec ses fans qu’elle se retirait de la musique, en raison du fait qu’elle avait épousé son ancien partenaire il y a des années quand elle avait 16 ans, mais après plusieurs relations et séparations, ils ont décidé de se marier et Ensemble maintenant, ils forment une belle famille, c’est peut-être la raison pour laquelle elle a décidé de se séparer de sa carrière musicale, de se consacrer à son mari et à son bébé.

Cependant, récemment, il a sorti un nouveau single et fait trois autres sorties, le même avec lequel il a réussi à avoir une meilleure position dans sa carrière était pour une participation au Remix “Say so” de Doja Cat et un autre avec 6ix9nine avec le thème “Trollz” Les deux singles sont devenus un succès aux États-Unis, étant au départ quelque chose qu’il n’avait pas réalisé avec ses anciennes chansons.

Peut-être que pour de nombreuses célébrités, il est normal de combiner le fait de devenir parents et de rester une célébrité à succès, malgré le fait que la chanteuse a annoncé qu’elle prenait sa retraite au milieu, il y a toujours de nouvelles opportunités de grandir et de réussir encore plus qu’à l’époque. il a été.

Nicki Minaj n’est probablement pas la première ou la dernière célébrité à combiner son travail de personne publique, de personnalité Internet et surtout de célébrité mondiale avec le fait d’être mère et épouse.

Nicki Minaj est née le 8 décembre 1982, elle a actuellement 37 ans et est originaire de Trinité-et-Tobago, bien qu’elle réside actuellement aux États-Unis avec son mari.

La chanteuse a été caractérisée par être une personne assez extravertie et avoir une silhouette extrêmement voluptueuse qui a été critiquée à certaines occasions, mais elle est très peu intéressée par l’opinion des autres, son style unique et sortant a captivé des millions de personnes et est devenue est devenue l’une des célébrités les plus appréciées du milieu, compte actuellement 123 millions d’abonnés sur son compte Instagram officiel.

En plus d’être rappeuse, chanteuse, mannequin, actrice, femme d’affaires et aussi auteur-compositeur, Nicki a commencé sa carrière depuis 2003.

Le vrai nom de la chanteuse est Onika Tanya Maraj-Petty, mais son surnom Nicki Minaj est son alter ego confirmant cela dans une interview.

