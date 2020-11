Jones, 31 ans, a été testé positif au Covid-19, mais n’a présenté aucun symptôme, a confirmé la BBC.

Le héros olympique Adams, 38 ans, aurait été testé négatif.

En vertu des directives du gouvernement, Jones doit maintenant isoler pendant 10 jours. Adams doit rester en quarantaine pendant deux semaines car elle a eu un contact direct avec le danseur.

Concurrents de Strictly Come Dancing 2020 – En images

Jones aurait dit aux patrons de la BBC qu’elle ne savait pas comment elle avait attrapé l’infection.

La BBC a confirmé qu’aucun autre membre de la distribution ne serait touché et que l’émission se poursuivra à partir de ce samedi.

Le couple ne sera pas remplacé. Des sources proches de Nicola ont indiqué qu’elle aimerait revenir dans la série en 2021 – un peu comme Jamie Laing l’a fait cette année après son retrait en 2019 en raison d’une blessure.

Dans une déclaration publiée aujourd’hui, Adams a déclaré: “Je suis absolument dévasté que mon voyage Strictly a pris fin si tôt. J’avais tellement plus à donner et tant de gens pour lesquels gagner!

“Mais je veux juste dire un grand merci à Katya d’être la meilleure partenaire de danse que l’on puisse demander. Elle m’a poussé hors de ma zone de confort et ça a été une expérience incroyable. Je suis vidé d’être hors de la compétition. mais en ces temps sans précédent et aussi frustrants soient-ils, les mesures COVID en place visent à assurer la sécurité de tout le monde, et je fais ce que je peux pour aider.

“Je vais passer les 14 prochains jours à m’isoler, alors je voudrais m’excuser à l’avance pour la quantité ridicule de TikToks que je publierai, dans mon nouveau temps libre trouvé quand je ne joue pas!”

Jones a déclaré: «Danser avec Nicola a été une inspiration absolue. Elle lui a tout donné chaque semaine et nous étions tellement excités de créer plus de danses dans la compétition.

Nicola Adams et Katya Jones sortis de Strictly après un test Covid-19 positif

“Bien sûr, je suis dévasté de partir de cette façon, mais je me suis fait un ami pour la vie et j’ai adoré chaque instant de ce voyage spécial. Je souhaite bonne chance à tous les couples restants!”

Sarah James, productrice exécutive de Strictly Come Dancing, a déclaré: «Nous sommes incroyablement tristes que ces circonstances malheureuses empêchent Nicola et Katya de continuer sur Strictly.

«Ils forment un partenariat brillant et avaient déjà accompli tant de choses pendant leur séjour dans la série. Nous tenons à les remercier pour leur engagement et bien que leur temps dans la compétition soit malheureusement terminé, nous espérons qu’ils auront l’occasion de danser à nouveau à l’avenir.

Le présentateur de l’émission it Takes Two, Gethin Jones, a déclaré que Katya Jones ne présentait aucun symptôme et se «sentait bien» après avoir été testée positive pour Covid-19.

Le présentateur remplaçait Rylan Clark-Neal sur le spin-off Strictly Come Dancing après que Clark-Neal est entré en contact avec quelqu’un en dehors du travail qui a été testé positif.

Gethin Jones a déclaré: «J’ai bien peur d’avoir de très tristes nouvelles pour vous ce soir. Certains d’entre vous savent peut-être déjà que Nicola et Katya ont dû se retirer de la compétition après que Katya ait été testée positive pour Covid-19.

«Elle ne présente aucun symptôme et se sent bien, mais elle est visiblement dévastée que leur temps sur Strictly se termine tôt, comme nous le sommes.

«Nous les ferons participer à l’émission pour une discussion dès que leur période d’auto-isolement sera terminée. Nicola et Katya – nous vous envoyons tout l’amour ce soir.

La candidate Maisie Smith a déclaré: «C’est en fait si triste. J’entends Katya et Nicola depuis ma loge tous les samedis, donc ça va être bizarre de ne pas simplement rien entendre.

(

Shirley Ballas et Claudia Winkleman

/ Dave Benett / . pour Cen)

Sa partenaire professionnelle Gorka Marquez a ajouté: «C’est triste parce que toute l’équipe a mis tant d’efforts. Nous avons tous fait très attention.

«Mais le virus est là-bas. N’importe qui peut l’obtenir. C’est triste et ils faisaient un travail si brillant.

«Katya était tellement excitée de danser avec Nicola et ils vont tout simplement manquer.»

La juge en chef de Strictly Come Dancing, Shirley Ballas, a déclaré qu’elle était «absolument vidée» que Nicola Adams ait quitté la compétition.

Elle a déclaré à talkRADIO: «Je suis absolument vidé, vous savez que c’est historique et ce partenariat, ça se passait si bien.

«Ils allaient certainement aller loin à mon avis. C’était juste une équipe et un partenariat fantastiques et ils ont apporté de la lumière chaque semaine.

(

Nicola et Katya sur la piste de danse

/ PA)

Le couple s’est retrouvé dans la danse la semaine dernière après avoir échoué à impressionner avec leur routine inspirée de Grease.

Cependant, ils ont été sauvés par les juges et l’ancien joueur de la NFL Jason Bell est plutôt devenu la deuxième célébrité à obtenir le démarrage.

La semaine précédente, Adams et Jones ont épaté le panel avec une routine émotive pour Shine by Years & Years, marquant 24 et les plaçant vers le haut du tableau de bord.

Des mesures telles que la distanciation sociale, les couples formant des “ bulles ”, des tests réguliers pour tous les acteurs et l’équipe et un public limité ont été mis en œuvre par la BBC afin que l’émission puisse se poursuivre.

Avant l’émission du mois dernier, la BBC a publié ses protocoles Covid-19, y compris ce qui se passerait si un concurrent ou un professionnel développait des symptômes.

(

Adams rencontre la reine

/ AP)

Le guide se lit comme suit: «Si quelqu’un développe des symptômes sur le plateau, il est immédiatement renvoyé chez lui pour s’isoler et être testé. Nous suivrons les directives du gouvernement concernant les temps d’isolement et si un pro ou une célébrité présente des symptômes, son partenaire de danse doit également s’isoler jusqu’à ce que nous ayons le résultat du test. Malheureusement, en raison de la durée actuelle de la période d’isolement recommandée, un résultat positif au test Covid peut signifier qu’un couple doit se retirer de la compétition. “

Adams, médaillé d’or olympique en poids double mouche, n’est pas la première célébrité à se retirer tôt du spectacle.

Les candidats précédents Will Bayley, Will Young, John Sergeant, Kelly Brook, Jimmy Tarbuck et Jade Johnson se sont tous retirés de la plus grande émission de danse à la télévision.