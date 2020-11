N

icola Sturgeon a fait savoir qu’elle espérait que les ministres de tout le Royaume-Uni pourraient convenir d’un «cadre commun» pour les restrictions de Noël Covid-19.

La Première ministre écossaise a suggéré qu’elle souhaitait dégager un large accord sur un assouplissement temporaire des règles qui permettrait aux familles de célébrer ensemble.

Cependant, elle a dit que certains détails pourraient différer – comme la définition d’un ménage – pour «refléter les différentes circonstances dans chaque nation».

S’exprimant avant une réunion Cobra sur la réponse à la pandémie présidée par Boris Johnson, le dirigeant écossais a déclaré: «Je sais que tout le monde a le désir de voir ses proches pendant la période des fêtes.

«Cependant, il y a aussi une inquiétude très réelle et très légitime selon laquelle cela pourrait mettre en danger ceux que nous aimons, retarder nos progrès en tant que pays et entraîner des morts et des souffrances inutiles.»

Elle a déclaré que les arrangements pour la période des fêtes «chercheraient à équilibrer ces préoccupations».

Mme Sturgeon a souligné: «Tout assouplissement des restrictions sera temporaire, limité et accompagné de conseils sur les précautions que nous devrions tous prendre pour minimiser les risques.»

Quelques minutes après la date prévue de la réunion de Cobra mardi, Sky a rapporté que trois ménages pourront se réunir à Noël dans le cadre de plans en cours de discussion par les quatre pays britanniques.

Selon une source gouvernementale, les restrictions de voyage seraient également levées entre le 23 et le 27 décembre, a rapporté le réseau.

Mme Sturgeon a déclaré que les développements positifs avec les vaccins signifiaient que «la lumière au bout du tunnel devient plus brillante».

Mais elle a ajouté: «Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour garder le virus à distance pendant que nous nous frayons un chemin à travers ce qui sera un hiver difficile.»

Le nombre R – le nombre moyen de personnes que chaque personne infectée par Covid-19 va infecter – est désormais estimé entre 0,8 et 1, a déclaré le Premier ministre aux MSP.

Le Premier ministre gallois Mark Drakeford a déclaré qu’il faudrait adopter une approche prudente à la fois avant Noël et «après» en raison du risque que l’augmentation du brassage domestique puisse propager le virus.

Il a déclaré au Parlement gallois: «Le coronavirus prospère lorsque les gens se réunissent et plus il y a de gens, plus il y aura de coronavirus.

«C’est pourquoi je me suis disputé lors des réunions que nous avons eues pour ne pas se concentrer uniquement sur un petit nombre de jours de Noël lui-même, mais sur les décisions que nous devons prendre avant Noël et sur la manière dont nous allons gérer les conséquences. et d’essayer de le faire sur une base largement commune. »

Le secrétaire britannique aux transports, Grant Shapps, a exhorté les gens à «regarder très attentivement» comment ils rentreraient chez eux pour Noël – et même à ne pas voyager.

«Nous devons comprendre que le réseau (ferroviaire) est limité, par exemple, par des choses comme la nécessité pour certains trains de pré-réserver les billets à ce moment-là, afin d’éviter la surpopulation», a-t-il déclaré à la BBC.

«Nous allons donc inciter les gens à examiner très attentivement l’itinéraire de transport qu’ils empruntent et, bien sûr, même à choisir s’ils voyagent ou non.»

En Angleterre, le gouvernement a déjà annoncé de nouvelles restrictions à plusieurs niveaux qui entreront en vigueur le 2 décembre et pourraient durer jusqu’à la fin mars – en dehors de toute détente de Noël.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il espérait que le déploiement d’un vaccin signalerait que la vie pourrait revenir à la «normale» d’ici Pâques, le 4 avril 2021.

Il a également suggéré que certaines habitudes encouragées pendant la pandémie, telles que le lavage régulier des mains, continueraient.