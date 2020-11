N

icola Sturgeon a admis que les neuf derniers mois avaient été les plus durs de sa vie alors qu’elle cherchait à faire face à la pandémie de coronavirus.

Le Premier ministre écossais s’est ouvert lors d’un discours en ligne devant les délégués lors de la conférence virtuelle du SNP.

Sturgeon a précédemment déclaré qu’elle avait été «scunner» par Covid-19, qui a frappé le Royaume-Uni en mars.

Avec plus de 5000 personnes enregistrées comme mourant avec un coronavirus confirmé ou suspecté en Écosse depuis lors, elle a déclaré: «Cela ne me dérange pas de dire que ces neuf derniers mois ont été les plus durs de ma vie.

«J’ai eu beaucoup de jours sombres et de nuits blanches, aux prises avec les choix horribles que la pandémie nous a imposés.

«Parfois, je me suis senti complètement dépassé – comme je suis sûr que beaucoup d’entre vous l’ont fait.

«Et je ressens une profonde tristesse pour les vies qui ont été perdues.»

Elle a ajouté: «Pas un seul jour ne passe sans que je pense aux familles en deuil.»

Bien que la première ministre ait déclaré qu’elle «avait fait de mon mieux pour que ces décisions soient aussi justes que possible», elle a admis qu’il y avait eu des erreurs et qu’elle assume cette responsabilité sur ses propres épaules.

«La responsabilité de cela est à moi et à moi seul», a-t-elle déclaré.

«Je le ressens profondément et je le ferai toujours», a-t-elle dit aux délégués.

Tout en admettant que des erreurs avaient été commises dans l’approche du gouvernement écossais, elle a déclaré que refuser de faire quoi que ce soit aurait été bien pire.

Sturgeon a déclaré: «Comme les gouvernements partout dans le monde, le nôtre a dû lutter contre des décisions presque impossibles.

«Chaque action nécessaire pour réduire les méfaits du virus et sauver des vies met en jeu des emplois et des entreprises et cause des souffrances de bien d’autres manières.

«Mais sans ces mesures nécessaires, davantage de vies seront perdues.»

Elle a également rendu hommage à ses conseillers et ministres en disant: «Je ne pourrai jamais les remercier assez».

La Première ministre a également réfléchi à la façon dont la vie a changé à cause de Covid-19 dans son discours, faisant référence à une photo d’elle embrassant un membre du parti après son discours de l’année dernière.

Elle a déclaré: «Quand je regarde cela maintenant – une connexion humaine normale au milieu d’un événement bondé – c’est comme voir un monde différent.

«Une époque révolue. C’est la cruauté de Covid.

(Le chef du SNP Nicola Sturgeon lors d’une visite à Hawick / PA)

Sturgeon a pris ses distances, ainsi que le SNP, des vues de la théorie du complot précédemment exprimées par l’hôte de la conférence du parti.

La présentatrice de télévision Hayley Matthews a animé la conférence en ligne du parti pendant le week-end, présentant plusieurs conférenciers.

En octobre, elle a tweeté qu’elle «ne laisserait pas mon enfant se faire vacciner contre la grippe ou toute merde de Covid» et a indiqué son soutien aux théoriciens du complot à plusieurs reprises en ligne.

Elle a tweeté à l’appui d’un compte qui diffuse la théorie du complot «QAnon» – qui allègue qu’il y a un vaste complot contre Donald Trump.

La présentatrice, qui a également écrit un blog sur la parentalité avant de supprimer ses réseaux sociaux, a déclaré au Daily Record qu’elle n’était «pas une anti-vaxxer» alors que le journal publiait ses articles lundi matin.

Le premier ministre a été interrogé sur le point de vue de Mme Matthews lors du briefing du gouvernement écossais sur les coronavirus.

Sturgeon a déclaré que Mme Matthews était une «présentatrice professionnelle», mais a ajouté: «Les opinions que je lui ai vues dans les médias aujourd’hui ne sont absolument pas celles du SNP et non celles du gouvernement écossais.

«J’ai lu un commentaire d’elle ce matin qui dit qu’elle recevra absolument le vaccin lorsqu’il sera disponible.

«Mais laissez-moi être très clair, je me suis levé ici presque tous les jours pendant neuf mois pour informer les gens sur les risques pour la santé publique.

«Je continuerai à conseiller aux gens de faire les bonnes choses et quand le moment sera venu de se faire vacciner, il est clair que ce ne sont pas des opinions que je souscrirais de quelque manière, forme ou forme.»