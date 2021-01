N

icola Sturgeon a accusé Boris Johnson d’avoir «peur de la démocratie» alors qu’une dispute a éclaté sur une «feuille de route» du SNP vers un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse.

Le premier ministre s’est prononcé après que le premier ministre a laissé entendre qu’il devrait y avoir un écart de 40 ans entre le dernier référendum et tout autre référendum.

Le Parti national écossais a dévoilé ce week-end une «feuille de route vers l’indépendance» en 11 points, qui comprend des plans pour organiser son propre vote si le gouvernement de Westminster refuse d’en accorder un.

Cette décision mettrait effectivement M. Johnson au défi d’engager une action en justice pour l’arrêter et sauver le Royaume-Uni – une décision que le SNP a déclaré qu’il combattrait.

L’Écosse a voté contre l’indépendance de 55% à 45% lors d’un référendum de 2014.

On a demandé dimanche à la Première ministre si elle organiserait un «référendum écossais fait maison» consultatif si le SNP remportait les prochaines élections au Parlement écossais en mai.

«Je veux un référendum légal, c’est pour cela que je vais demander l’autorité du peuple écossais en mai», a-t-elle déclaré.

“Et s’ils me donnent cette autorité, c’est ce que j’ai l’intention de faire.”

Elle a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC: «Il a peur de la démocratie. Les sondages montrent maintenant qu’une majorité de personnes en Ecosse veulent maintenant l’indépendance.

«Si le SNP remporte les élections écossaises dans quelques mois sur la proposition de donner ce choix au peuple écossais, quel démocrate pourrait à juste titre s’y opposer?»

Elle a ajouté: «C’est l’anniversaire de Robert Burns demain, notre journée annuelle de Burns.

«Et quand j’entends Boris Johnson parler de ça, je me rappelle un poème de Burns: ‘Cowerin’ timorous beastie, what a panic is in your breastie ‘.”

en relation

Le Sunday Times a publié les résultats de sondages d’opinion dans les quatre pays du Royaume-Uni, qui ont révélé qu’une majorité d’électeurs pensaient que l’Écosse serait probablement indépendante dans les 10 prochaines années.

En Écosse, le sondage a révélé que 49% étaient favorables à l’indépendance, contre 44% contre – une marge de 52% à 48% si les indécis sont exclus.

Le secrétaire à l’Intérieur de l’ombre, Nick Thomas-Symonds, a déclaré que le parti travailliste était «contre l’idée d’un deuxième référendum sur l’indépendance».

Il a déclaré à Sky News: «Pour le moment où nous sommes au milieu de cette pandémie, c’est cette pandémie et travailler ensemble à travers le Royaume-Uni pour essayer de faire de notre mieux pour sauver des vies, qui devrait être l’objectif absolu pour le moment, pas cela question constitutionnelle. »

Le chef des conservateurs écossais Douglas Ross a critiqué la publication par le SNP de sa “feuille de route pour un référendum”.

M. Ross a déclaré à Times Radio: «Pourquoi n’avons-nous pas de plan en 11 points pour protéger les emplois en Écosse?

«Pourquoi n’avons-nous pas de plan en 11 points pour garantir aux entreprises le soutien dont elles ont besoin?»