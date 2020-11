T

c’était censé être le jeu que Nicolas Pepe a montré pourquoi il devrait commencer plus pour Arsenal, mais c’était plutôt le contraire.

L’Ivoirien manquera désormais les trois prochains matchs de Premier League après son carton rouge contre Leeds United et vous pensez qu’il devra travailler dur pour revenir dans l’équipe après cela.

L’expulsion de Pepe a été un moment de folie de la part de l’ailier, que vous ne pouviez pas expliquer – en particulier à l’ère moderne du VAR et des caméras multiples.

En effet, c’est VAR qui a rattrapé Pepe, dont le cul de tête avec Ezgjan Alioski avait déjà été manqué par l’arbitre Anthony Taylor. Une fois que Taylor l’a vu sur le moniteur du côté du terrain, il n’avait pas le choix et il a bien sûr brandi le carton rouge.

Pepe avait passé la pause internationale à expliquer pourquoi il voulait commencer plus.

«Mon objectif est de jouer plus, d’avoir un peu plus de temps de jeu. Un joueur qui joue est heureux. Pour moi, j’aimerais jouer un peu plus pour retrouver le sourire », a-t-il déclaré à Canal +.

“Il [Arteta] veut que je sois concentré à 100% pendant les 90 minutes du match. Ensuite, je vois pendant l’entraînement que je serai remplaçant le week-end suivant.

«Un rôle super-sous? Le coach fait ses choix. C’est à moi de lui montrer que je n’ai pas ce rôle.

Mais lorsqu’on lui a donné sa chance de briller contre Leeds, Pepe a raté sa chance. Il y a eu des aperçus de son talent en première mi-temps, notamment lorsqu’il a laissé Luke Ayling pour mort et a frappé la barre avec un centre.

Cette performance restera cependant dans les mémoires pour le moment de folie de Pepe et son carton rouge. Ce n’était pas ce à quoi vous vous attendiez de la part d’un joueur d’Arsenal, encore moins de la signature de son record du club et cela a presque coûté à son équipe – qui a creusé et a tenté sa chance pour quitter Elland Road avec un point.

Aubameyang souffre du même problème même dans un nouveau rôle

C’était un cas de nouveau poste, mais même vieille histoire pour Pierre-Emerick Aubameyang. Les fans d’Arsenal ont appelé l’international gabonais à jouer au milieu et non à l’écart, mais quand il l’a fait contre Leeds, il était toujours privé de service.

Aubameyang a été obligé de se nourrir de restes un soir où c’était Leeds qui créait le plus de chances. Seul le brillant Bernd Leno dans le but d’Arsenal et les boiseries pouvaient les refuser, sinon ils auraient pu en marquer deux ou trois.

L’attaque d’Arsenal, en revanche, avait l’air brutale et Aubameyang représentait leurs luttes. Le joueur de 31 ans ne tire tout simplement pas en ce moment, mais d’après ces preuves, sa position ne semble pas être la clé. Au lieu de cela, vous avez le sentiment que le problème vient de ceux qui sont derrière lui qui ne créent pas de chances.

Le marathonien Tierney met les miles

Vous ne l’auriez pas cru comme il montait et descendait le flanc gauche, mais Kieran Tierney a joué 300 minutes lors de la récente pause internationale. L’arrière gauche a chronométré ces minutes pour l’Écosse en seulement six jours, mais il a quand même commencé ici à Elland Road. Cela souligne l’importance de l’Ecossais dans la façon dont Arteta joue, mais aussi son désir et sa forme physique.

Bien qu’il s’agisse du quatrième match de Tierney en 10 jours, le joueur de 23 ans a bombardé le côté gauche – se proposant constamment comme un chevauchement pour Willian. Comme il l’a si souvent été cette saison, Tierney a été une rare étincelle brillante pour Arsenal lors d’une journée difficile et Mikel Arteta espère que sa faim et son engagement se révéleront contagieux pour le reste de l’équipe.

