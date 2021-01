Les deux joueurs ont du mal pour la forme en ce moment et ils faisaient partie de l’équipe qui a perdu 1-0 contre Southampton samedi, ce qui a mis fin à la défense d’Arsenal en FA Cup.

Pepe, qui a rejoint Arsenal pour 72 millions de livres sterling depuis Lille en 2019, a montré des éclairs de brillance, mais il a eu du mal à rester cohérent.

Willian, qui a rejoint un match libre de Chelsea cet été, n’a pas réussi à recréer ses performances de son temps dans l’ouest de Londres et il n’a pas commencé un match de Premier League pour Arsenal depuis le 19 décembre.

Arteta, cependant, se tient aux côtés du duo et il espère que les choses vont cliqueter pour eux à l’avenir.

«Ce que je dis, c’est qu’ils essaient de faire de leur mieux», a déclaré Arteta.

«Vous pouvez voir à quel point ils essaient, avec plus ou moins de qualité, mais l’intention est là et la volonté est là.

«C’est ce que nous leur demandons de faire. Et après la prise de décision, la passe finale, le but final, les opportunités qu’ils ont, c’est le produit final et c’est la chose la plus difficile dans le football.

“J’espere [that it is only a matter of time before it starts clicking for them]. Nous allons continuer à les soutenir autant que possible, en tant que personnel d’entraîneurs et en tant que club, car c’est ce dont ils ont besoin.

(REUTERS)

«Ils doivent continuer à travailler dur et essayer d’améliorer leurs performances.

«Je veux penser positivement et penser qu’ils vont atteindre leur niveau très bientôt.

«Et la façon dont ils s’entraînent chaque jour est d’atteindre ce niveau et nous sommes là pour les soutenir à nouveau – et non pour penser de manière négative.»