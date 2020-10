Nicole Kidman et son mari Keith Urban n’ont pas eux-mêmes contracté le nouveau coronavirus, mais Kidman a déclaré au Daily Telegraph qu’ils avaient des amis qui ont lutté au milieu de la pandémie. “Nous avons vu des amis aller en enfer et revenir et avons regardé le monde naviguer ensemble, et je pense que nous allons tous simplement dire” Est-ce que cela se passe vraiment? “, A déclaré le lauréat d’un Oscar.

“Keith et moi avons cette conversation là où nous allons,” Je ne peux même pas croire que cela s’est produit “”, a-t-elle poursuivi. Kidman a également partagé qu’elle, Urban et leurs deux filles sont restées «en bonne santé et en sécurité». “Nous nous sommes simplement accroupis et avons fait ce qu’on nous avait dit”, a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, Urban a déclaré au Daily Telegraph qu’il avait toujours «un petit SSPT à propos du verrouillage». “Nous étions en lock-out depuis mars. J’étais prêt à sortir et à faire des choses, je l’ai versé dans cette chanson. J’ai encore un petit SSPT à propos du verrouillage”, a-t-il dit, faisant référence à sa chanson “Out the Cage” sur son nouvel album The Speed ​​of Now Part 1. La famille est maintenant en Australie, au lieu de Nashville, ce que Urban a partagé est un changement majeur.

“Nous sommes à Byron Bay maintenant et tout ce à quoi je peux penser, c’est Nashville il n’y a pas si longtemps”, a-t-il déclaré. “Je suis comme un petit animal en cage qui se promène timidement en disant: ‘Je ne sais pas pour cette liberté, cela me semble un peu louche.'”

Urban est retourné à Nashville pour accueillir les ACM Awards en septembre et a dû se mettre en quarantaine pendant deux semaines à son retour en Australie, et Kidman a dit à Marie Claire qu’ils n’avaient “jamais été éloignés l’un de l’autre aussi longtemps auparavant”.

«C’est difficile, donc nous sommes constamment sur FaceTime», dit-elle. “C’est notre monde maintenant – et merci mon Dieu pour cela. Qu’aurions-nous fait sans cela?”

Pendant que Urban était parti, Kidman a demandé à sa sœur, Antonia, et à ses enfants, d’emménager, faisant des choses une affaire de famille. «Ma sœur reste chez moi et ma mère aide; je n’ai pas cette aide à Nashville, donc ça a été incroyable», a-t-elle partagé. «Nous ne quittons jamais les enfants, l’un de nous est toujours là. Quand Keith est allé à Nashville et que j’ai dû travailler tard le soir, j’ai appelé Ant et lui ai demandé de déménager avec les filles et elle l’a fait, et j’ai emmené ses enfants. C’est la nature de ce que nous devons tous faire maintenant – vous devez être comme une commune; cette famille élargie où vous élevez tous les enfants ensemble. Nous avons tous dû revenir à l’essentiel, et cette année l’a exigé parce que les gens demandent de l’aide. »