L’actrice et productrice d’origine australienne Nicole Kidman lancera dans quelques jours une nouvelle série originale HBP aux côtés de l’acteur britannique Hugh Grant Il s’intitulera “The Undoing”.

Ces neuf séries seront diffusées via HBO et est considérée comme l’une des productions les plus attendues pour son lancement en 2020, précisément en raison des performances de deux grands de Hollywood.

Depuis 1983 Nicole Kidman travaille dans le théâtre, elle s’est imposée comme l’une des actrices qui, en plus d’être belle, est extrêmement talentueuse, cela que nous avons vérifié tout au long de ses 62 films.

Parmi ses participations les plus reconnues récemment, on pourrait dire que c’est là qu’elle a joué la mère d’Aquaman en 2018, un autre des films dont elle se souvient le plus était “Moulan Rouge” aux côtés d’Ewan McGregor.

En plus de la télévision, le cinéma a également participé à des programmes de télévision, même si ceux-ci ont été un peu moins, ils ont été 15, la même chose a commencé de 1983 à nos jours, le théâtre n’a eu que deux participations.

Ce nouveau projet, qui ne durera que six épisodes, sera lancé ce 25 octobre et s’intitulera «The Undoing».

Nicole Kidman et Hugh Grant seront les protagonistes de la mini-série, le couple sera impliqué dans une situation de suspense en raison de la privation de leur vie à l’un des personnages, la première bande-annonce a été récemment révélée et Nicole en a profité pour la partager sur son compte Instagram, il y a environ une semaine.

Susana Bier sera la directrice du projet.Elle fait partie d’une excellente équipe avec laquelle la société a décidé de collaborer.Bier est lauréate d’un Emmy et également d’un Golden Globe.

Dans la bande-annonce, vous pouvez voir que les personnages de Nicole Kidman et Hugh Grant s’appelleront Grace et Jonathan Fraseer, apparemment le couple a une vie de rêve comme beaucoup d’entre nous aimeraient avoir, cependant, il arrive un moment où des situations supérieures à eux finissent par être impliquées plus tard. d’une personne privée de sa vie apportant avec elle des révélations assez fortes pour les personnages principaux.

Le personnage de Nicole Kidman sera une thérapeute, qui verra sa chance affectée après avoir appris que son mari est probablement lié à une catastrophe qui mettra non seulement sa personne mais aussi toute sa famille en danger.

Au fil des mois, HBO est devenu une concurrence féroce pour la plate-forme Netflix, en plus d’avoir publié du contenu original, précisément cette production fait partie d’une nouvelle vague de projets originaux sur la plate-forme.

Le protagoniste né à Londres au Royaume-Uni a actuellement 60 ans et est également considéré comme l’une des figures représentatives d’Hollywood.

Comme Nicole Kidman, le Britannique a une longue carrière et des entreprises cinématographiques dans lesquelles il a fait partie, non seulement en tant que protagoniste, mais en tant que personnage important de la distribution.

Hugh a commencé sa carrière en 1982 et continue d’apparaître à l’écran à ce jour, vous vous souviendrez peut-être de lui pour avoir participé à certaines comédies romantiques comme le journal de Bridget Jones, Nothing Hill, Four Weddings and a Funeral, parmi 41 autres titres.

En plus d’être acteur, il est aussi producteur, il a cinq enfants et il semble que ce soit le moment où il est célibataire, il est né le 9 septembre 1960 et son nom complet est Hugh John Mungo Grant.

Malgré son âge, l’acteur continue de maintenir son charisme et sa personnalité qui ont été chantés à des millions de personnes au fil des ans et à travers l’écran.

