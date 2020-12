Keith Urban et Nicole Kidman savent que les deux membres du célèbre couple sont musicaux, et le duo de superstars a de nouveau montré ses capacités en duo vendredi avec une nouvelle chanson de Noël. Urban a utilisé Instagram pour partager son nouvel air, qu’il a interprété debout à l’extérieur et jouant de la guitare acoustique alors que Kidman enroulait ses bras autour de ses épaules.

«Tout devrait être vert et or, regarder la neige tomber / Charlie Brown, tout le monde s’est rassemblé autour de l’arbre», commença-t-il. “Le météorologue dit qu’il ne va pas neiger cette année / le brouillard est trop épais pour couper un chemin pour les rennes.” Kidman rejoint son mari sur certains mots et phrases, ainsi que sur l’ajout de quelques voix de fond, y compris un “OK”.

Apparemment intitulée «Je serai votre père Noël ce soir», la chanson d’Urban est une promesse que malgré les vacances solitaires auxquelles de nombreuses personnes ont été confrontées en 2020, il est déterminé à répandre la joie de Noël. “J’apporterai la magie / J’apporterai les lumières / Je ferai de toi une étoile au sommet de l’arbre qui brille si fort”, lit-on dans le chœur. “Tu n’as pas besoin d’une cheminée / Parce que je serai ton feu / Mettons un baiser en haut de ta liste / Nous pouvons être méchants ou gentils / Ne t’inquiète pas bébé, je serai ton père Noël ce soir. ” “Un peu de gentil, beaucoup de méchant, a plaisanté Kidman.

Urban, Kidman et leurs filles, Sunday Rose et Faith Margaret, ont passé les vacances en Australie, où Kidman a récemment terminé le tournage de sa prochaine série Nine Perfect Strangers.

“Ils disent que la solitude est le grand tueur”, a récemment déclaré Kidman à Glamour UK. “Cela cause tellement de douleur et j’ai été seul, et c’est très, très, très difficile. Vous le voyez chez les personnes âgées. Vous le voyez chez les jeunes. Vous le voyez maintenant dans ce monde. Nous ne pouvons même pas étreinte. La solitude est une épidémie. Donc, j’ai la chance de rentrer à la maison [Urban]. Mon cœur va aux gens qui n’ont personne à qui s’adresser maintenant. “

Elle a ajouté que “la distance sociale a été très difficile” pour ses filles. «Ils travaillent sur les émotions», a-t-elle déclaré. “Pour un enfant de 12 ans, il s’agit de ne pas pouvoir accéder facilement à des amis – c’est tout un problème que tous les parents vivront. Et puis, il y a un enfant de 9 ans, qui se forme socialement. L’un des plus difficiles les choses, c’est juste les regarder pisser et aspirer à leurs amis. Je me languis et j’aspire aussi à mes amis. “