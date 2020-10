Nicole Kidman et Keith Urban en 2006, et selon Kidman, son mari a amélioré sa vie à plus d’un titre. «Je me suis mariée dans mon cœur», a-t-elle déclaré à Marie Claire dans une nouvelle interview. “Il est juste venu et m’a protégé.”

“Il m’a aimé, m’a donné confiance et m’a rendu beaucoup plus à l’aise”, a-t-elle poursuivi. “Il sait qui je suis et il m’a ouvert. Nous avons un équilibre intéressant parce que je suis introverti et c’est un extraverti. Je suis profondément introverti. Pas quand je suis avec un petit nombre de personnes, mais je suis pas à l’aise dans la foule. J’ai du mal à parler en public. “

Appelant sa vie avec Urban «simple», Kidman a noté que sa famille est «lourde de femmes», ce qui signifie que son mari a parfois besoin de son espace. “Keith et [the dog] Julian », dit-elle en nommant les seuls hommes de la maison.« Parfois, [Urban] a juste besoin de s’échapper avec sa guitare. Parfois je le trouve dans son placard en train de jouer de la guitare. C’est à ce moment-là que je sais que nous devons vraiment lui donner de l’espace. Oh, et il google les voitures. Je saurai quand il sera stressé car il cherche des voitures sur Google. Je me fiche de la voiture que je conduis; vous pouvez me prendre dans n’importe quelle vieille chose. Mais Keith et Faith adorent les voitures. “

Alors que Faith, la fille de 9 ans de Kidman et Urban, aime les voitures comme son père, Sunday, 12 ans, est fan de cinéma comme sa mère. “Elle est obsédée par [directing], “Kidman a partagé.” Mais la frustration avec COVID est qu’elle vient généralement sur le plateau et regarde, mais cette fois, elle ne peut pas en raison des protocoles COVID. C’est tellement triste qu’une maman ne puisse pas l’emmener travailler avec moi. Mais il y aura d’autres opportunités. “

Le lauréat d’un Oscar est actuellement en Australie pour filmer un nouveau projet, et Urban était avec elle et leurs filles avant de se rendre rapidement à Nashville pour accueillir les ACM Awards le mois dernier avant de revenir, ce qui signifiait qu’il devait se mettre en quarantaine pendant deux semaines avant de pouvoir le faire. rejoindre sa famille.

“Nous ne nous sommes jamais éloignés l’un de l’autre aussi longtemps auparavant; c’est difficile, donc nous sommes constamment sur FaceTime”, a déclaré Kidman. “C’est notre monde maintenant – et merci mon Dieu pour cela. Qu’aurions-nous fait sans cela?”

Pendant que Urban était parti, Kidman a demandé à sa sœur, Antonia, et à ses enfants, d’emménager, faisant des choses une affaire de famille.

«Ma sœur reste chez moi et ma mère aide; je n’ai pas cette aide à Nashville, donc c’est incroyable», a-t-elle déclaré. «Nous ne quittons jamais les enfants, l’un de nous est toujours là. Quand Keith est allé à Nashville et que j’ai dû travailler tard le soir, j’ai appelé Ant et lui ai demandé de déménager avec les filles et elle l’a fait, et j’ai emmené ses enfants. spécial. C’est la nature de ce que nous devons tous faire maintenant – vous devez être comme une commune; cette famille élargie où vous élevez tous les enfants ensemble. Nous avons tous dû revenir à l’essentiel, et cette année l’a exigé parce que les gens demandent de l’aide. »