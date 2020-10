✖

Keith Urban a eu un an de plus mercredi et il a reçu un gentil cri de la part de son épouse Nicole Kidman sur les réseaux sociaux pour célébrer l’occasion. La lauréate d’un Oscar a utilisé Instagram pour partager une photo d’elle-même et d’Urban flottant dans une chambre à gravité zéro avec plusieurs autres personnes, toutes vêtues de costumes bleus et de chaussettes jaunes.

Urban regardait la caméra et donnait un coup de pouce enthousiaste à la photo, tandis que Kidman avait l’air un peu plus nerveux et se concentrait sur quelque chose à sa gauche. “Joyeux anniversaire mon amour!” elle a écrit, terminant son message par un jeu de mots. “L’amour est dans l’air.” À en juger par la couleur des cheveux de Kidman sur la photo, la séance ZERO-G n’était pas récente, car l’actrice est blonde depuis un certain temps maintenant.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Nicole Kidman (@nicolekidman) le 25 octobre 2020 à 22h55 PDT

Urban a publié un extrait de sa véritable fête d’anniversaire sur son histoire Instagram, partageant une vidéo au ralenti d’une chauve-souris se brisant dans un cupcake solide. “J’ai un smashcake !!!!!” il a écrit. Une autre vidéo, qui a vu le dessert disparaître, était sous-titrée «Meilleur anniversaire de tous les temps».

Kidman et Urban se sont mariés en 2006, et Kidman a récemment parlé de son mari lors d’une apparition dans l’émission Today. «C’est un homme tellement bon, comme je l’ai déjà dit», a-t-elle déclaré à Jenna Bush Hager. “Je suis mariée à un homme vraiment bien. Et les enfants ont un père formidable et c’est une très belle chose à dire.”

Kidman et Urban partagent deux filles, Sunday Rose et Faith Margaret, et la famille est actuellement en Australie, où Kidman tourne un projet à venir, après avoir passé une grande partie de leur quarantaine à Nashville.

“Nous nous sommes simplement accroupis et avons fait ce qu’on nous avait dit”, a récemment déclaré Kidman au Daily Telegraph. “Nous avons vu des amis aller en enfer et revenir et avons regardé le monde naviguer ensemble. Je pense que nous allons tous simplement dire: ‘Est-ce vraiment en train de se passer?'”

“Keith et moi avons cette conversation où nous allons,” Je ne peux même pas croire que cela s’est produit “”, a-t-elle poursuivi, partageant qu’elle, Urban et leurs filles sont restés “en bonne santé et en sécurité”.

Dans une nouvelle interview avec Marie Claire, Kidman a réfléchi sur la vie avec sa famille, partageant que c’est en fait «très simple».

“J’ai une vie incroyable maintenant,” dit-elle. “En fait, j’ai une vie très simple, assez étrangement. Tout le monde pense que ça doit être si compliqué, mais ce n’est pas le cas. Ma vie créative est hors du commun, mais ma vie réelle avec mon mari et mes deux filles est assez simple.”