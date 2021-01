Nie à Kimberly Loaiza la «naissance» de son enfant! | Instagram

Comme vous le savez bien, l’influenceur à succès et la célébrité des réseaux sociaux Kimberly loaiza Elle attend son deuxième enfant qui est sur le point de naître dans environ un mois, cependant, plusieurs médias ont assuré qu’il était déjà né, alors Lindura Mayor a elle-même décidé de nier tout ce qui avait été dit.

Kimberly loaiza a réussi à garder son grossesse pendant plusieurs mois, bien que les soupçons selon lesquels elle attendait un nouveau bébé ont immédiatement commencé à apparaître car elle a commencé à porter beaucoup de vêtements amples.

A travers une vidéo qu’il a partagée sur sa chaîne YouTube le 24 novembre 2020, ses fans ont été ravis de la nouvelle, sachant que son premier-né kima se verrait bientôt offrir un frère aux côtés de son mari Juan de Dios. Pantoja.

Le deuxième bébé de l’interprète de “Bye bye” a provoqué beaucoup de polémique dans les réseaux sociaux, notamment du fait qu’elle l’a caché, cependant, c’est elle-même qui a affirmé avoir pris cette décision car lorsqu’elle était enceinte de Kima elle a traversé de très mauvais moments, Ce qu’elle a réussi à éviter avec cette nouvelle attente, déclarant qu’elle avait bien apprécié sa grossesse.

Il y a quelques jours, plusieurs rumeurs ont commencé que la naissance du bébé de Kimberly Loaiza avait été avancée, cette nouvelle est rapidement devenue une tendance, ce qui est normal lorsque le nom de la jeune femme d’affaires et chanteuse est lié à tout type d’actualité.

Cependant il y a quelques heures le propre Kimberly loaiza Il a partagé deux publications sur son compte Twitter où il a fait des déclarations, dans lesquelles vous pouvez rapidement identifier qu’il continue avec son bébé en sécurité dans son ventre.

Mon fils est beaucoup plus agité que sa sœur “,” Les coups de pied de mon fils ne se comparent pas à ceux de Kima “, a déclaré Kim sur Twitter.

Ses “mignonnes” voici comment Kimberly loaiza se réfère avec affection à ses disciples, ils ont immédiatement commencé à lui écrire des mots d’encouragement et surtout des mots très tendres, sur le compte à rebours et à quel point ce sera excitant d’avoir à nouveau un bébé dans ses bras.

C’est un moment très émouvant, j’imagine, ça resserre encore plus les liens de la petite famille, c’est comme pour dire Bonjour maman, papa, je suis là! », Ont-ils écrit sur Twitter.

Beaucoup de ses admirateurs sont anxieux de la nouvelle de la naissance du bébé de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja, cependant comme le couple a été un peu hermétique en ce qui concerne les affaires privées de leur famille, au moment de la naissance. Ils ne le partageront pas tout de suite, ils attendront peut-être un temps prudent pour montrer les premières images, ils feront sûrement partie des célébrités qui ne partageront qu’une image avec la main du bébé sans montrer des photos de leur visage.

Ce qui est certain, c’est qu’une fois qu’il est né, on s’attend à ce qu’ils ne tardent pas à partager les premières images du bébé bien-aimé, vous savez sûrement déjà qu’il aura un garçon, ce dont Juan de Dio est très excité.

Kimberly Loaiza est devenue en si peu de temps l’une des plus grandes célébrités du Mexique, elle est l’une des rares influenceuses à avoir réussi en peu de temps, elle est aussi une personnalité sur Tiktok, elle est parmi les premières places dans le top 50 mondial, jusqu’à récemment classé 16e dudit top.

On pourrait dire que tant pour Kimberly loaiza Quant à son mari Juan de Dios Pantoja, 2020 bien que nous nous trouvions dans une pandémie, a été une année très productive car La Lindura Mayor était dans des projets constants et travaillait sans relâche, a publié plusieurs chansons, en plus de collaborations avec son mari, et une ligne de vêtements avec SHEIN qui est devenu un succès.

Entre autres choses, un nouveau téléphone mobile a également été lancé, c’était peut-être l’un des projets les plus ambitieux que le couple a débarqués en 2020, on s’attend à ce que tout ce qu’ils ont prévu se déroule correctement et que leur grossesse se termine correctement, leur bébé Il est l’un des plus attendus non seulement par sa famille mais aussi par ses fans.

