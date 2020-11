W

ell, ça a certainement été une semaine intéressante. J’ai passé mon temps à voyager aux États-Unis en suivant le train Trump. De l’Arizona au Midwest gelé du Michigan, et retour aux États de la côte Est comme la Pennsylvanie. Ce dont j’ai été témoin, c’est la base de soutien la plus fanatique jamais atteinte par un dirigeant politique. Lors des rassemblements en plein air, des foules immenses se rassemblent et attendent l’arrivée d’Air Force One. De la musique forte joue, avec Queen’s We Are The Champions un favori particulier.

Je ne danse généralement pas en public, mais avec les conditions glaciales du Michigan et mon mauvais choix de chaussures à semelles de cuir, je l’ai fait. C’était la seule façon de rester au chaud. Alors que Trump arrive dans chaque arène, la foule se déchaîne avec les chants de «nous t’aimons», et ils le pensent vraiment. Bien que je sois le seul étranger dans la salle, toute la base de Trump semble être d’ardents Brexiteers. À chaque événement, pour une raison quelconque, le président me montre du doigt la foule et m’a même invité sur scène en Arizona. J’ai adoré chaque minute de suivi de la campagne et j’étais convaincu que les sondeurs avaient tort.

Pendant que tout cela se passait, le débat sur Covid 19 prenait une tournure sombre au Royaume-Uni alors que nous nous dirigions vers un autre verrouillage national. Je me suis demandé pendant de nombreux mois ce que faire du Brexit Party étant donné que nous avons maintenant le Brexit. Bien que la forme finale d’un accord n’ait pas encore émergé, je suis sûr qu’il y aura des déceptions. Mais la question la plus urgente est le verrouillage et, contrairement aux États-Unis, il n’y a pas eu de véritable débat ou opposition à ce sujet.

Oui, il y a des rebelles conservateurs, mais le Parlement a voté à une écrasante majorité pour que nous soyons à nouveau bloqués de manière désastreuse. C’est quelque chose dont de nombreuses entreprises à Londres et dans le reste du Royaume-Uni ne se remettront jamais. Une demande a donc été déposée auprès de la commission électorale pour rebaptiser le parti Reform UK et lutter contre lui. J’aurais vraiment dû être à la maison pour faire ça et ne pas tout atterrir sur les genoux de Richard Tice. Les premiers signes sont que beaucoup de gens soutiendront notre position.

Il y a eu une euphorie totale puis un silence assommé quand Fox a appelé Arizona

À la fermeture des bureaux de vote mardi matin, j’ai rejoint une soirée privée avec de nombreux membres de l’équipe de campagne et d’éminents partisans à l’hôtel Trump sur Pennsylvania Avenue. Ils formaient un groupe éclectique et comprenaient plusieurs rappeurs avec un art corporel complet.

On me dit qu’ils étaient tous très importants, mais avoue que je n’avais jamais entendu parler d’aucun d’eux. Inutile de dire que je n’ai pas craché de barres la nuit. Il était très vite clair que la vague bleue prédite d’un glissement de terrain démocrate n’allait pas se produire.

Oui, les sondeurs s’étaient encore trompés. Pendant une heure environ, il y eut alors une euphorie totale, le silence abasourdi de tout le monde lorsque Fox News appela prématurément Arizona pour Biden. Le décompte se poursuit au moment où j’écris et une énorme dispute a commencé dans des États clés de toute l’Amérique.

Je n’ai aucune idée de la fin des poursuites concernant le vote par correspondance, mais ce que je sais, c’est que Trump a 68 millions de partisans fanatiques et qu’il ne s’en va pas.

Maintenant, je suis sur le point de me rendre à l’aéroport pour revenir deux semaines de quarantaine à la maison. Mais avec les pubs fermés, je ne manquerai pas grand chose.