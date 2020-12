C’est sûrement un témoignage du charisme de Nigella Lawson qu’elle peut faire de l’utilisation d’un micro-ondes l’un des moments télévisés les plus parlés de l’année. Elle a prononcé un micro-wavé et a envoyé Twitter dans une frénésie. Sa dernière série de la BBC Cook, Eat, Repeat a été pleine de ces moments. «Un crime de haine», a tweeté une critique de sa sauce à la réglisse sur un gâteau au fromage, tandis que sa classe de maître sur la façon de beurrer des toasts (vous le faites deux fois) a fait les gros titres dans le monde entier. L’émission a attiré plus de trois millions de téléspectateurs et le livre qui l’accompagne se vend rapidement aussi. Mais Lawson était à l’origine un écrivain culinaire réticent. «Au début, j’étais un peu gênée d’écrire sur la nourriture», me dit-elle, en zoomant avec sa caméra hors de sa maison dans l’ouest de Londres (elle dit qu’elle est heureuse d’être hors caméra pendant un moment). «Je pensais que ce n’était pas intellectuellement respectable. Et je pense que le monde a changé et j’ai maintenant un peu honte de la honte que j’ai ressentie alors. La voix de Lawson est nette et profonde, avec une énonciation légèrement fifties et une syntaxe précise (elle pourrait bien s’intégrer dans la première série de The Crown).

Cela fait plus de 20 ans que Comment manger a honoré pour la première fois nos piles de livres de Noël et a inspiré une nouvelle génération de cuisiniers amateurs. Au cours des deux décennies qui ont suivi, Lawson a produit 12 livres de cuisine et mis au point un style télévisuel alliant de manière fiable l’intimité sexy et la solidarité fraternelle. Parfois, vous pensez qu’il ne peut y avoir plus à dire sur notre relation avec la simple nourriture corporelle et la joie des ustensiles de cuisine colorés – puis vient une autre incarnation et la nation s’accorde.

Elle a eu 60 ans cette année et a un livre pour accompagner Cook, Eat, Repeat, qui est son plus littéraire à ce jour, un mélange d’écrits, de réflexions et de recettes. «J’ai commencé comme rédacteur littéraire adjoint [at the Sunday Times]», Me rappelle-t-elle sévèrement quand je lui rappelle son incarnation antérieure en tant que critique de restaurant. Hélas, le passage a été court, car c’était mon travail en tant que rédacteur en chef adjoint d’une vingtaine d’années au Spectator de l’emmener déjeuner – et de lui dire que le patron de l’époque pensait qu’écrire sur la nourriture était ennuyeux – et n’était pas intéressé à courir. la colonne plus. Alors que je me préparais à annoncer la mauvaise nouvelle au milieu du bruit du café Harvey Nichols, mon invité a répondu: «Je peux deviner de quoi il s’agit, alors profitons simplement du déjeuner. C’est une histoire qui reflète son talent bon enfant pour la grâce sous pression – mais aussi les changements dans la centralité de la nourriture et des restaurants dans nos vies.

Cette série est une émission télévisée joyeuse et un rappel poignant de ce qu’était Londres avant le verrouillage: l’attrait des dîners occupés et des gros gâteaux pour les anniversaires de famille. «J’ai le cœur brisé que les restaurants aient tant souffert», dit-elle. «Je pense que c’est terrible et qu’ils devraient peut-être être davantage soutenus. En tant que Londonien, je ne vois pas comment ils peuvent payer des loyers sans toucher d’argent. Même quand ils étaient autorisés à être ouverts, maintenir un restaurant sans touristes dans le centre de Londres: je ne pense pas que ce soit gérable. Mais les propriétaires doivent faire partie de [the answer]. Cela devient de l’extorsion si vous insistez sur le loyer complet alors que vous savez que quelqu’un ne peut pas le payer. C’est forcément contre-productif. »

Lawson a passé le verrouillage seul. Ses enfants (Mimi et Bruno, tous deux dans la vingtaine) ont été en grande partie à l’extérieur de la maison. «Bien sûr, j’ai fait des plats qui me rappellent d’être avec eux», dit-elle. «J’ai appris à savourer la solitude, ce qui était prémonitoire, il s’est avéré … Lockdown a montré à quel point j’aime cuisiner pour moi-même. Une autre raison pour laquelle les femmes (en particulier) lui tiennent à cœur est qu’elle dissipe le Puritain ou le guerrier du poids en nous, qui murmure que la nourriture «correcte» en portions généreuses doit être faite principalement pour les autres. «J’ai toujours cru en la cuisine pour un», dit-elle. «Pour être honnête, j’aime trop la nourriture, pour ne conserver ma meilleure expérience culinaire que lorsque j’ai de la compagnie. Et je trouve aussi que c’est une façon merveilleuse de cuisiner sans stress, car il n’y a aucune inquiétude quant à savoir si cela va trouver grâce. Si vous voulez gagner en confiance, cuisinez pour vous-même: vous pouvez réellement vous concentrer sur le processus. Et je pense que cela vous apprend à cuisiner ». Elle n’est cependant pas du genre à boire du vin en remuant. Est-ce son côté le plus ascétique? «Ce n’est pas l’abnégation!» elle insiste avec ce rire de gorge. «L’un est soit un mangeur, soit un buveur, et je suis plus un mangeur. Je ne veux pas ouvrir une bouteille de vin par moi-même. Si j’avais un verre, mon emploi du temps et mon timing se dérouleraient terriblement! Un Campari et un soda est son régal de début de soirée après une journée d’écriture ou de tournage.

La nourriture l’a soutenue à travers l’horreur que la vie peut jeter sur une personne. Elle a vu tant de personnes qu’elle aime mourir jeunes: une mère, une sœur et John Diamond, son premier mari et le père de ses enfants, un long métrage et auteur charismatique qui a succombé à un cancer de la gorge avant l’âge de 50 ans. la vie sur la planète Nigella a été une étrange montagne russe d’intimité et d’éblouissement public. Son mariage ultérieur avec le collectionneur d’art Charles Saatchi s’est effondré dans des circonstances acrimonieuses en 2013 et une affaire judiciaire mettant en vedette deux membres du personnel du couple a conduit à des révélations sur la consommation de drogue dans le passé.

Elle choisit (poliment mais avec insistance) de répondre à la partie deuil de ma question à ce sujet. «Cela peut prendre un certain temps avant de sentir que vous pouvez apprécier la cuisine. Et cela peut être douloureux parce que la personne clé est absente. Mais cela peut aider – parce que lorsque vous cuisinez, votre intelligence doit exister dans l’odeur ou le bout des doigts. D’une certaine manière, c’est peu exigeant, mais cela nécessite votre attention constante – et cela peut être utile. ”

Sa mère, Vanessa – mariée à Nigel (plus tard Lord) Lawson, l’a initiée aux arts culinaires à l’adolescence, mais elle-même était anxieuse et renonçante à propos de la nourriture, ce qui a rendu la table du dîner dans la famille Lawson stressante. Ce n’est que lorsque Vanessa a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale deux semaines avant sa mort, qu’elle a commencé à manger pour la première fois «sans inquiétude ni culpabilité».

Maintenant, Nigella pense qu’au moins une partie de sa volonté de construire une carrière autour de la joie de la nourriture consistait à «faire un bon héritage de ce qui aurait pu être très malheureux, car une attitude malsaine à l’égard de la nourriture et du poids est souvent transmise. des mères aux filles ».

À propos de son père, elle dit: «Il a été journaliste pendant la plus grande partie de mon enfance» (ce qui est un peu sous-estimé étant donné qu’il était plus tard chancelier de l’Échiquier dans le cabinet de Margaret Thatcher). Son frère Dominic est devenu rédacteur en chef de Fleet Street. Cela ressemble à un environnement assez compétitif. «Il est facile de se sentir submergé dans une famille. Je n’ai pas apprécié les repas et je n’ai pas beaucoup mangé quand j’étais enfant. Et je suis sûr que le fait que je cuisine beaucoup en découle, car je pense que c’est peut-être un problème de contrôle. Quand vous êtes enfant, les adultes contrôlent la situation, vous disent quoi manger et quand vous allez le manger. Je ne pense pas que je me suis intéressé à la nourriture avant de devenir beaucoup plus responsable de mes propres repas.

Ces jours-ci, ses émissions et ses livres traversent l’Atlantique – elle a été panéliste dans l’émission à succès américaine The Taste – et je me demande ce qu’elle pourrait brouiller pour le président élu. «Je me souviens que Jill Biden a dit qu’il était un mangeur très basique, et qu’il aime la sauce rouge et les pâtes ou peut-être du poisson. Je pense que je lui ferais cuire une lasagne parce qu’il n’y a personne qui n’aime pas les lasagnes. Et pour le dîner d’adieu du clan Trump? «Je ne voudrais pas vraiment, cela ne me donnerait pas énormément de plaisir.»

Alors que nous planifions nos menus de Noël, elle dit qu’elle va faire de la tarte aux pommes, «avec du fromage en croûte». Pour de vrai? «Une tarte aux pommes sans fromage, c’est comme un baiser sans pression», décrète-t-elle. À partir de maintenant, tous les systèmes vont dans sa cuisine, avec des friandises nordiques pour la veille de Noël ainsi que des beignets hollandais. La déesse domestique de l’ouest de Londres est vraiment devenue mondiale.

Anne McElvoy est rédactrice en chef chez The Economist. Écoutez l’interview du podcast The Economist Asks de Nigella Lawson sur economist.com/nigellapod