J’ai longtemps été fasciné par un morceau de musique expérimentale du compositeur américain Alvin Lucier. Il s’assoit sur une chaise, prononce un texte explicatif, s’enregistre, puis le rejoue dans la pièce.

Nous entendons comment la bande sonne, granulaire et un pas retiré de l’original. Et puis il recommence, enregistrant le son de la bande alors qu’elle réhabite l’espace, la rejoue, enregistre à nouveau, encore et encore jusqu’à ce que sa voix soit si lissée par son interaction avec ces quatre murs qu’elle devient presque méconnaissable. . Cela devient de la musique.

Ces derniers mois, nous avons appris à connaître nos maisons plus intimement que nous ne le pensions possible. Nous avons regardé nos murs, les escaladons dans notre imagination, et reconnaissons la façon dont la lumière et l’ombre tombent sur nos sols.

Nous savons trop bien à quoi ressemblent nos intérieurs domestiques. Mais que nous en soyons conscients ou non, nous avons également été profondément influencés par le son de nos pièces.

Chaque espace dans lequel un son est produit affecte la façon dont nous l’entendons. Imaginez un petit salon, recouvert de moquette et paré de tissu, et un guitariste assis les jambes croisées sur un canapé. Son chant calme nous attire, étouffé et proche, assourdi par l’environnement.

Comparez cela au beuglement d’une douche-crooner tôt le matin, repris et amplifié par des carreaux durs, ou une cuillère tombée sur la surface en marbre d’une grande cuisine.

Les acousticiens sont peut-être des experts dans la création de salles de concert où la musique jouée sonne à son meilleur, mais même une maison modeste a son rôle à jouer dans l’élaboration de ce que nous entendons.

Maintenant que les soirées d’hiver arrivent et que la nation se referme, une liste de lecture spéciale Radio 3 Night Tracks célèbre les pièces dans lesquelles la musique est créée.

Notre voyage sonore immersif utilise comme point de départ «Je suis assis dans une pièce» d’Alvin Lucier. Nous entrons dans une série d’espaces intimes, de la musique de chambre conçue pour les cours lambrissées de Naples baroque, à un enregistrement en gros plan d’un piano sur l’album Still Life de Haruka Nakamura.

Nous rencontrons l’icône folklorique Joan Baez assise à la fenêtre de sa chambre, déplorant un cœur brisé.

Ensuite, nous entrons dans des espaces plus grands et plus résonnants. Le musicien norvégien expérimental Terje Isungset, surtout connu pour ses percussions sur glace, se tourne vers la pierre et l’ardoise dans ses Suites of Nature, apportant ces matériaux dans un mausolée à haute voûte à Oslo et se délectant de la réverbération de 12 secondes de la pièce.

Brian et Roger Eno explorent ensemble les propriétés sonores du marbre sur leur album Mixing Colors, tandis que des siècles de voix chantant le chant grégorien habitent les murs de pierre du monastère de Solesmes en France.

Et il y a même ceux qui parviennent, par une certaine alchimie, à faire entrer le grand air à l’intérieur. John Luther Adams est un compositeur dont les longues années de vie en Alaska impriment tout ce qu’il crée, donnant à sa pièce électroacoustique «In a Room» une impression d’espace et de ciel.

Une autre compositrice américaine, Julia Wolfe, a créé une pièce pour un ensemble de cornemuses, que le brillant jeune guitariste Sean Shibe a transcrit pour guitare électrique, canalisant une bouffée d’air frais des Highlands écossais dans les quatre murs d’un studio.

C’est sûrement le genre de magie dont nous avons tous besoin en ce moment: que la musique remplisse nos pièces et nous amène le monde.

Night Tracks: In a Room avec Sara Mohr-Pietsch est le mercredi 4 novembre à 23h sur BBC Radio 3 et sur BBC Sounds.