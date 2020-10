Nikki Bella parle de la connexion qu’elle a établie avec Artem Chigvintsev lorsqu’elle a rencontré pour la première fois son fiancé dans Dancing With the Stars. La star de Total Bellas a admis que ce n’était pas initialement une relation amoureuse, en particulier parce qu’elle était fiancée à l’ex John Cena lorsqu’elle est allée dans la salle de bal de la saison 25 tout en parlant de l’émission de télé-réalité ABC avec sa collègue alun DWTS Lisa Vanderpump dans le dernier épisode de Le podcast Bellas.

Alors que se rapprocher de la pro Gleb Savchenko lors de sa saison en 2013 était “la meilleure partie” du spectacle pour la star de Real Housewives of Beverly Hills, Bella a dit qu’elle était “mal à l’aise” avec certaines étapes. “Je me souviens de la seule chose qui était gênante pour moi – je ne sais pas si vous vous souvenez de certains mouvements de danse – quand leur jambe devait être entre votre jambe”, se souvient l’ancien lutteur de la WWE. «Je me souviens… c’était la première fois que la jambe d’un homme, autre que celle de mon fiancé, était entre la mienne et je me suis dit ‘Whoa!’ C’était étrange.”

Cena et Bella étaient fiancées pendant sa saison, s’étant fréquentées depuis cinq ans avant que Cena ne pose la question. En avril 2018, Cena et Bella ont annoncé avoir annulé leur mariage, qui était prévu pour le mois prochain. Mercredi, TMZ a rapporté que Cena et sa petite amie Shay Shariatzadeh s’étaient mariées, demandant une licence de mariage, tandis que Bella et Chigvintsev avaient reporté la planification de leur mariage en raison de la pandémie de coronavirus après avoir rendu publique leur relation en janvier 2019. Le couple a accueilli leur premier enfant , fils Matteo, en juillet.

Bella a ajouté que même si elle s’était liée avec Chigvintsev émotionnellement pendant sa saison, il n’y avait aucune attraction physique pour elle pendant leur temps dans la série. «Vous avez définitivement un lien émotionnel avec eux parce que c’est si effrayant… Je n’ai jamais été aussi nerveux avant», dit-elle. “C’est la chose la plus folle avec lui maintenant, c’est qu’il n’y avait aucun de ces sentiments.”

«C’était la première fois que j’étais vulnérable, même avec un homme, parce que j’étais toujours une femme aussi forte et indépendante», a ajouté la nouvelle maman à propos de son passage avec son futur mari dans la salle de bal. «J’aurais aimé pouvoir le faire encore une fois parce que je ne pouvais pas profiter du moment où la danse était belle parce que je pensais à mes pas tout le temps. J’aurais aimé pouvoir profiter de ces moments, mais là où j’ai obtenu le lien, c’était juste de dépendre de lui. Et je n’avais jamais eu à dépendre d’un homme auparavant. “