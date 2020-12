Nikki Bella et Artem Chigvintsev ont marqué une étape spéciale cette semaine en célébrant le premier Noël de leur fils Matteo. L’ancienne superstar de la WWE et Dancing With the Stars pro, qui ont accueilli leur premier enfant en juillet, ont veillé à rendre les vacances encore plus spéciales en les célébrant à la maison, partageant des photos et des vidéos du grand jour de leur famille sur les réseaux sociaux pour diffuser un peu plus. applaudissez avec l’aide de leur adorable petit.

Des pyjamas de Noël assortis aux danses et aux discussions avec le bébé, Bella et Chigvintsev ont certainement égayé notre calendrier avec les messages festifs. Continuez à faire défiler pour voir comment la douce famille a célébré.

Planification avant Noël

Avant le grand jour, Chigvintsev a partagé une vidéo se blottissant et babillant avec son petit garçon au lit. “Je parle simplement de ce que nous allons avoir maman pour Noël”, écrivit-il dans la légende, avec le hashtag “bébé”.

réveillon de Noël

Bella et son futur mari ont marqué la veille de Noël avec de superbes photos de famille, qui montraient la star de Total Bellas vêtue d’une robe rouge et marchant dans les rangées d’un vignoble avec Chigvintsev, vêtu d’un costume bleu marine, et Matteo, une salopette à carreaux. dans les bras de son père. “Santa Baby … a été une très bonne fille … alors dépêche-toi de descendre la cheminée ce soir …” Bella a légendé les photos. “Joyeux Noël !!”

Premier Noël

Le matin de Noël, Bella s’est entretenue avec ses abonnés pour leur souhaiter un joyeux Noël avec l’aide de son petit garçon, montrant leurs pyjamas de vacances sur le thème de Star Wars. La nouvelle maman a expliqué que si Chigvintsev est le grand fan de Star Wars dans leur famille, les pyjamas assortis pour hommes étaient épuisés, ils ont donc dû lui acheter un modèle différent pour s’intégrer. “Joyeux anniversaire, Jésus!” Ajouta Bella.

joyeux Noël

Le pro DWTS a montré son pull de Noël Storm Trooper dans une jolie photo de famille sur son propre Instagram, sous-titrant l’instantané rempli d’amour, “Joyeux Noël de notre petite famille à la vôtre!”

‘Petite danseuse’

Se prélassant dans la lueur du grand jour du Père Noël, Chigvintsev a décidé de montrer les mouvements maladifs de Matteo, partageant un TikTok du jeu de jambes de son fils sur “Can’t Touch This” de MC Hammer. “Notre petite danseuse”, a sous-titré la vidéo hilarante.

‘Mon ours russe’

Matteo avait l’air particulièrement adorable dans une nouvelle tenue de Noël, qui comprenait un chapeau d’ours duveteux et des pantoufles à pattes en fourrure assorties. Posant avec son père pour une photo, Bella a écrit de son fiancé et de son fils, “Mon amour russe et mon ours russe”.

