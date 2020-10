Nikki Bella n’a pas vu cela venir de ses partisans. Dans l’épisode le plus récent de The Bellas Podcast, Bella a parlé du contrecoup qu’elle a reçu après avoir publié une photo d’elle tenant le livre photo intitulé The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World. Le livre de Hiram Garcia montre des photos de Dwayne “The Rock” Johnson et son parcours en tant qu’acteur et homme d’affaires à succès.

«Nous savons en tant qu’auteurs… combien de travail vous avez consacré à la création de votre premier livre; à n’importe quel livre que vous possédez», a déclaré Bella en parlant de son soutien à Garcia. . Tu es tellement excité. C’est un énorme accomplissement. Alors quand j’ai reçu le sien par la poste, je me souviens juste de ce sentiment quand nous avons laissé tomber Incomparable. ” Bella a posté la photo sur son compte Instagram, c’est à ce moment-là qu’elle a commencé à recevoir des commentaires sur les convictions politiques de Johnson.

“Je ne pense même pas – bien sûr, le livre parle de The Rock [or] photographie sur The Rock – [and] il vient d’approuver Joe Biden », expliqua-t-elle.« Tout d’abord, cela ne m’est jamais venu à l’esprit. Pas une seule fois. »Elle a poursuivi en disant:« Ça craint que vous puissiez soutenir quelqu’un – soutenir un ami et son accomplissement incroyable – et comment cela se transforme en négativité et que vous obtenez cette réaction et cela se transforme en quelque chose de tellement politique. »En septembre, Johnson est allé sur Instagram pour approuver Biden à la présidence des États-Unis.

“Vous me connaissez,” dit-il, “si je pars, je deviens grand!” Johnson a poursuivi en disant qu’il est personnellement “un indépendant politique et centriste”, qui a voté pour les démocrates et les républicains lors des élections précédentes. L’élection de cette année, alors ajoutée, est “sans doute l’élection la plus critique que notre pays ait connue depuis des décennies”, et estime que Biden et la candidate à la vice-présidence Kamala Harris sont les meilleurs candidats.

“Écoutez, j’ai des amis dans toutes les parties, mais la seule chose sur laquelle nous pouvons toujours nous entendre, c’est la conversation et le dialogue – et où cette conversation aboutit – est toujours la partie la plus importante”, a déclaré Johnson.

Quant à Bella, elle a dit qu’elle allait laisser la photo en place malgré le contrecoup qu’elle continue de recevoir. Dans un message adressé à ses abonnés, Bella a déclaré que le compte Instagram était “tout au sujet de la positivité, de l’amour et de la lumière. Elle a également ajouté qu’elle embrasse” les croyances de tout le monde parce que j’ai été élevée pour croire – et j’ai appris par moi-même – que tout le monde va avoir opinions et croyances différentes. “