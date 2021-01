Nikki Donnelly, influenceuse du voyage, est retrouvée sans vie | Instagram

Le monde Internet est en deuil! À seulement 21 ans, l’influenceur Nikki Donnelly a été retrouvé mort. La blogueur de voyage Elle faisait de la randonnée dans les montagnes de la côte nord de Vancouver, au Canada, lorsqu’elle a disparu et a finalement été retrouvée sans vie dans un ravin.

On a fait savoir que Nikki Donnelly il était sur place pour enregistrer une vidéo pour sa chaîne YouTube en voyage; cependant, apparemment quelque chose s’est mal passé et il était perdu. Son petit ami a raconté qu’elle l’avait appelé quand cela s’est produit; cependant, il a par la suite perdu contact avec la jeune femme; pour plus de tentatives qui ont été faites, ils ne pouvaient plus contacter le célèbre.

Selon The Huffington Post, l’influenceur a fait une randonnée dans le parc naturel du parc provincial Cypress, s’est arrêté au sommet de San Marcos et après avoir fait un détour, Nikki a fini par se perdre en chemin.

Malheureusement, après la recherche de Nikki Donnelly au milieu de la nuit, son corps sans vie a été retrouvé dans un ravin escarpé, à cinq kilomètres du domaine skiable de Cypress Mountain. La découverte a été faite le 22 janvier et jusqu’à présent, les raisons pour lesquelles l’influenceuse du voyage a perdu la vie n’ont pas été révélées.

Les autorités locales ont partagé que malheureusement les jeunes, influenceurs et les blogueurs mettent souvent leur intégrité en danger pour obtenir une bonne photo, ce qui ne devrait pas être le cas, ils ont donc appelé à prendre conscience de cette situation. Ils ont ajouté que malheureusement, il est fréquent qu’ils reçoivent des appels à l’aide dans ces situations.

Sachez ceci: si vous êtes sur le terrain et avez besoin d’aide, arrêtez-vous et composez le 911; nous et nos équipes de recherche expérimentées ferons tout notre possible pour vous trouver, ont-ils noté dans le communiqué.

Nikki Donnelly Elle était une amoureuse des émotions fortes, de la nature et des voyages, sur son compte Instagram, vous pouvez voir que la belle blogueuse pratiquait des activités telles que le ski dans la neige, le parachutisme, profitant de la beauté de la mer et d’autres endroits avec une grande fréquence.

Décidément pour Donnelly, l’aventure était sa vie et c’est comme ça qu’il l’a perdue, faisant ce qu’il aimait le plus. Les réseaux sociaux pleurent désormais le départ de l’une des jeunes femmes les plus aventureuses. Cependant, vous devez savoir jusqu’où vous pouvez aller pour obtenir la meilleure image.

Sur le compte Instagram Delta Phi Nu, quelques mots émotionnels ont été dédiés à la jeune femme, soulignant sa volonté de toujours partager ses connaissances et sa loyauté.

Dans tous les sens, Nikki a embrassé ce que cela signifiait d’être une sœur de Delta Phi Nu. Elle était fidèle au-delà des mots, elle a persévéré dans tous les défis auxquels elle était confrontée et était toujours prête et désireuse de nous fournir ses connaissances, qu’il s’agisse des plus beaux endroits où voyager, de l’obtention des meilleurs sièges d’avion ou de la beauté de la vie. .

Ils ont noté que Nikki Donnelly a démontré à quel point il est important de vivre pleinement sa vie et qu’elle était une jeune femme compatissante et noble.

Nikki nous a appris ce que signifie vivre pleinement sa vie. Il nous a appris à chercher l’aventure et à nous ouvrir à l’inconfort. Quiconque s’était déjà connecté avec Nikki savait à quel point son esprit était radieux. Elle était gentille et compatissante, toujours prête à aider là où elle le pouvait. Elle était vraiment une jeune femme dynamique à la recherche d’aventure dans tous les aspects de sa vie.

Ils ont fini par regretter le départ de l’influenceuse, mais appréciant de l’avoir rencontrée et l’énorme savoir qu’elle a donné à tout le monde.