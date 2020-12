Nikki et Brie Bella sont “perdues pour les mots” d’apprendre que le lutteur AEW Jon Huber, mieux connu sous le nom de chef de Dark Order Brodie Lee et ancien de la WWE Luke Harper, est décédé samedi à seulement 41 ans. Les anciennes Superstars de la WWE sont allées sur Twitter pour partager leur leur ancien collègue peu de temps après que sa femme Amanda a annoncé la nouvelle peu après son décès.

Amanda a écrit sur son compte Instagram que Huber luttait contre un “problème pulmonaire non lié au COVID” depuis quelques mois, expliquant son absence d’AEW TV depuis octobre. Elle a également remercié l’équipe d’AEW, notamment Cody Rhodes, Matt et Nick Jackson, Kenny Omega et Tony Khan, ainsi que la clinique Mayo pour leurs soins au cours des dernières semaines.

Les jumeaux Bella ont profité de leur compte Twitter commun pour partager leurs condoléances peu de temps après son message, se souvenant de Huber comme d’une “personne et d’un père extraordinaires”.

À court de mots!! Jon était une personne et un père formidables. Toujours aussi gentil et serviable. J’ai adoré voir son fils, Brodie, le regarder lutter. Il était toujours si fier! Envoi d’amour et de prières à sa famille! #RipBrodieLee https://t.co/CQURGV1ozY – Nikki & Brie (@BellaTwins) 27 décembre 2020

Amanda, dans son annonce originale, a écrit que son cœur était brisé par la perte de son mari et partenaire de vie. “Je n’ai jamais voulu écrire ces mots. Mon cœur est brisé. Le monde le voyait comme un incroyable [Brodie Lee], mais il était mon meilleur ami, mon mari et le plus grand père que vous ayez jamais rencontré », a-t-elle poursuivi.« Aucun mot ne peut exprimer l’amour que je ressens ou à quel point je suis brisée en ce moment. Il est décédé entouré de proches après une bataille acharnée contre un problème pulmonaire non lié à Covid. “

AEW a également publié sa propre déclaration, louant Huber comme une «âme très gentille» et un «mentor attentionné» dont le rôle vilain à la télévision était loin de la réalité. “La famille All Elite Wrestling a le cœur brisé. Dans une industrie remplie de bonnes personnes, Jon Huber était exceptionnellement respecté et aimé à tous égards”, a écrit la promotion sur Twitter. «L’amour de Jon pour sa femme Amanda et ses enfants Brodie et Nolan était évident pour nous tous qui avons eu la chance de passer du temps avec lui, et nous envoyons notre amour et notre soutien à sa belle famille, aujourd’hui et toujours.

“La popularité de Jon parmi ses pairs et son influence sur le monde de la lutte était mondiale et transcendait l’AEW, donc cette perte sera ressentie par beaucoup pendant longtemps”, poursuit le communiqué. “Nous avons eu le privilège à AEW d’appeler Jon Huber un frère, un ami et l’un des nôtres.”