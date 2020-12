N’importe qui!, Le petit ami de Lizbeth Rodríguez le lui dit en face | Instagram

Apparemment, la relation de Lizbeth Rodríguez avec son petit ami Ils étaient VillaGómez Ils ne pouvaient pas aller aussi bien puisque l’homme d’affaires a osé offenser la youtubeuse en l’accusant de traîner avec de nombreux hommes, a-t-il dénoncé les infidèles?

Esteban VillaGómez a pris le mobile pour enregistrer comment il a offensé Lizbeth Rodriguez la prenant par surprise puisque le célèbre Badabun était concentré dans son lit à regarder le téléphone portable quand son partenaire commença à lui dire des mots.

La star de Youtube Il ne pouvait pas croire ce qui se passait et il se retrouva avec son visage surpris alors qu’Esteban ne remarqua pas d’insultes à son égard, soulignant ce qu’il croyait ou ne croyait pas pour avoir traîné avec de nombreux hommes. Le célèbre a été exposé sur Tiktok.

J’ai une amie qui pense qu’elle est sic @ ria, est …, passer de r1fle à r1fle, ça ne te fait pas sic @ ria, dit Esteban VillaGómez à sa petite amie.

Après les paroles de son partenaire, Lizbeth Rodríguez a réagi en lui tapotant le bras et avec un visage offensé, la célèbre a assuré que son petit ami avait eu une punition exemplaire cette nuit-là et a fini par coucher avec quelqu’un d’autre.

Quelqu’un a couché avec le chien … @estebancvillagomez #novios #amigos #monterrey, a écrit Lizbeth Rodríguez en partageant la vidéo de son petit ami sur son propre compte Tiktok.

La youtubeuse et son petit ami ont montré qu’ils entretenaient une relation amusante et solide dans laquelle la confiance est plus que son pilier. Lizbeth Rodríguez se retrouve fréquemment en contact avec son ex-petit ami Tavo Betancourt et enregistre même des vidéos avec lui soulignant qu’ils sont ex et autres et cela n’affecte pas sa relation avec l’homme d’affaires.

Bien qu’il semble être un homme assez sérieux, Esteban VillaGómez a commencé à se détendre sur les réseaux sociaux et à participer davantage à ceux de son célèbre partenaire. L’homme d’affaires a montré qu’il pouvait lui aussi être assez drôle et faire partie du contenu de Lizbeth Rodriguez.

Récemment, l’ancienne fille de Badabun a pris son partenaire par surprise en arrivant rapidement et en lui demandant de partir car son partenaire rentrait à la maison et se rendrait compte qu’il était là. Au début, Liz a seulement dit “cachez-vous”, mais VillaGómez semblait avoir été figée en ne sachant pas ce qui se passait; puis sa petite amie a supplié qu’il y aille parce que son petit ami arrivait.

Courez, courez, cachez-vous! Dit la célèbre youtubeuse en toute hâte à son mec.

Apparemment, Esteban n’a pas trouvé la blague de Lizbeth Rodríguez drôle et avec le visage de quelques amis, il s’est retiré en disant qu’il ferait mieux de partir avant que toute sa femme n’entende. Un avant-goût de votre propre médecine!

Cette nuit-là, j’ai dormi seul #novios #lover, a écrit le célèbre à côté de l’enregistrement.

Lizbeth et Esteban ont montré qu’ils s’acceptaient tels qu’ils étaient et qu’ils étaient totalement décomplexés; Ceci après avoir partagé une vidéo dans laquelle l’homme est littéralement perdu parmi les charmes du célèbre, ses partisans ont sûrement ressenti une énorme envie de sa partenaire.

Récemment, Liz a fait sensation et a fait la une des journaux après qu’il ait été révélé que son contenu avait disparu de YouTube, certains ont dit que c’était quelque chose contre le célèbre; tandis que d’autres ont souligné que cela pourrait marquer le retrait de Lizbeth Rodríguez des réseaux sociaux. Cependant, la célèbre femme a montré qu’elle était passionnée par ce qu’elle faisait et qu’elle était proche de ses adeptes, donc c’est sûrement totalement faux.

Après avoir fait savoir cela, Liz a continué à télécharger des images vidéo et d’autres sur les réseaux et a souligné que les infidèles n’échapperaient pas au coronavirus lui-même puisque avec tout et les masques faciaux, la star est sortie pour exposer ceux qui trompent leurs partenaires.